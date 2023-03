Pořád jsem věřil, že peníze dostanu, řekl u soudu o dluzích exhokejista Sýkora

K soudu se devětačtyřicetiletý Sýkora dostavil ve 13 hodin se svou advokátkou a vysvětloval, kde se jeho byznys zadrhl. Sýkora nakupoval zlato, stříbro a jejich slitiny a snažil se vše prodat za lepší cenu. Půjčky pak věřitelům postupně vyplácel penězi ze zisku, ale časem musel přestat.

„Obchodoval jsem se společnostmi, které mi postupně za zlato přestaly platit peníze. Celkové dluhy činily sto milionů korun,“ uvedl Sýkora. Šlo o transakce se společnostmi Mošna, a. s. a První česká zlatnická.

Vymáhat dluh po nich Sýkora nechtěl, protože společně s jeho společností MPM Invest měli všichni dohromady plán na vytvoření jedné firmy, která v České republice ovládne trh se zlatem a jinými cennými kovy.

„Přineslo by to mnohem větší zisk mým věřitelům. Vymáhání pohledávek by navíc stálo další peníze. Do poslední chvíle jsem věřil, že všechno klapne,“ zdůvodnil Sýkora.

Neklaplo. A nyní má dluhy přes 200 milionů korun.

Dvojnásobný mistr světa dluží celé řadě slavných hokejistů a fotbalistů, nejvyšší dluh má u Romana Červenky, ten čítá přes 25 milionů korun. Milionové pohledávky přihlásili rovněž další hokejisté Robert Kousal, Václav Pletka, Jiří Tlustý, Vladimír Růžička, Radek Smoleňák nebo fotbalisté Tomáš Vaclík, Dušan Švento, David Lafata, Pavel Kadeřábek či Petr Johana.

Insolvenční řízení Sýkorovy společnosti MPM Invest probíhá od března roku 2021. Od července téhož roku je firma v konkurzu. Přihlásilo se celkem čtyřicet věřitelů. Sýkora soudu předložil seznam majetku, podle kterého má jeho společnost dva bankovní účty, Sýkora nevlastní žádné nemovitosti.