Musíme hrát útočněji, velí stratég Jalonen. Z Čechů cítil lehkou únavu

„Z týmu jsem cítil, že neměl zrovna plné baterky,“ podotýkal hned v úvodu rozhovoru pro server Hokej.cz. „Byl to náročný turnaj se třemi zápasy ve čtyřech dnech.“

A za pravdu mu dával i jeden ze tří úspěšných českých střelců, kteří se v Malmö trefili v základní hrací době, Jakub Flek: „Bylo asi znát, že se hrálo druhý den po sobě, síly odcházely na obou stranách.“

Spolu s kapitánem Jakubem Kovářem, jenž odehrál jubilejní 150. utkání v reprezentaci, si navíc stěžoval i na led v jižním Švédsku. Puky po ledě rozehřáté haly neklouzaly tak dobře.

Jen těžko lze však hrací ploše přičítat nedostatky české ofenzivy, která nehýřila výraznou aktivitou a prakticky celou sezonu se potýká se slabou střelbou.

„Určitě to můžeme zlepšit,“ míní Jalonen. „Kluci hráli spíš defenzivně, protože je to při únavě snazší než hrát ofenzivně. Ale bavili jsme se o tom, že by hráči měli víc střílet, včetně obránců. Jinak jsme ale s hráči spokojení. Budeme je dále sledovat a připravovat se na světový šampionát.“

Zleva čeští útočníci Hynek Zohorna, Jan Kovář, Filip Chlapík, obránce Michal Kempný a brankář Aleš Stezka oslavují vítězství v utkání Švédských her.

Vlastnímu výběru dal před Švýcary řádně zabrat, špatný výkon proti Suomi si žádal reakci a kouč zamíchal se složením formací.

„Ještě jsme si procházeli všechny inkasované branky. Teď jsme vystupovali dobře týmově.“

Také hráči v kabině i nepříliš přesvědčivě vítězství oslavili.

„Ano, zařvali jsme si,“ citoval Hokej.cz obránce Lukáš Kloka.

„Pro diváka to nejspíš není tak atraktivní, když nejsou žádné přestřelky, ale šance byly. Pokud dáme jeden gól a na konci si budeme řvát v kabině vítězný pokřik, proč ne,“ poznamenal Flek.

Český útočník Jakub Flek (vpravo) se raduje ze vstřeleného gólu. Gratuluje mu spoluhráč Kryštof Hrabík.

„Turnaj jsme zakončili výhrou, a to je paráda,“ dodal zase Klok.

Hráč švýcarského Lugana dal zabrat speciálním četám pro oslabení. V závěru první třetiny totiž vyfasoval poměrně přísný trest za vražení na hrazení.

„Trošku jsem do hráče strčil, on věděl, že jsem za ním, ale asi jsem na něj moc silný, klukům ve Švýcarsku řeknu, ať si trochu zaposilují,“ smál se, ocenil spoluhráče a za turnajem se ohlížel pozitivně.

„Někteří kluci si zahráli po delší době a je to pro ně fajn zkušenost, trenérům zápasy snad taky něco ukázaly.“

Větší zátěž konečně okusil třeba brankář Aleš Stezka, jenž spolehlivými výkony může reálně zabojovat o mistrovství světa.

Švýcarský útočník Willy Riedi operuje před českým brankářem Alešem Stezkou v utkání Švédských hokejových her.

„Ukázal totéž, co celý rok ve Vítkovicích, kde pořád vyhrává. Má sebevědomí a líbili se mi oba duely, do kterých nastoupil od začátku. I těžkou pozici s Finy ustál. Tentokrát inkasoval jen po nešťastném odrazu. Určitě tu máme gólmana na dobré úrovni,“ říkal Jalonen.

Další horká fáze realizační tým čeká přibližně v polovině dubna, kdy mužstvo zahájí přípravu na mistrovství světa duely s Německem v rámci Euro Hockey Challenge.

„Musíme počkat, než skončí extraligová čtvrtfinále, pak se rozhodneme, koho nominujeme. Hráče necháváme koncentrované na zbytek sezony a hlídáme i dění ve Finsku, Švédsku a Švýcarsku,“ doplňuje třiašedesátiletý trenér.