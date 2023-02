Slušný start, bídná druhá třetina. Naše hra se totálně sesypala, říká Kovář

„Hned v úvodu druhé třetiny jsme dostali tři góly a naše hra se totálně sesypala. Celé se nám to zlámalo. Ale i takové zápasy jsou. Jen doufám, že je to pro nás užitečná lekce, ze které si něco vezmeme,“ mínil hned po utkání kapitán týmu Jan Kovář.

Přitom první třetina se nedá označit z pohledu českého výběru za hrubě nepovedenou. Sice po ní prohrával 0:2, to ovšem kvůli neefektivitě.

„Myslím, že i když jsme dopřáli soupeři dva velmi snadné góly, tak jsme odehráli podle mého názoru celkem povedenou první třetinu. Hráli jsme v ní velmi dobrý hokej,“ chválil své svěřence trenér Kari Jalonen.

Finové se prosadili vždy z protiútoků, pokaždé v nich měl prsty Juhamatti Aaltonen. Nejprve našel ve středu pásma Nikolase Matinpala, o tři minuty později sám stál na konci spolupráce se Sallinenem.

I tak ale nemusel národní tým odcházet do šatny se špatným pocitem z předvedené hry. „Do druhé třetiny jsme chtěli jít s tím, že nechceme nic moc měnit,“ upřesnil obránce Jakub Jeřábek.

Arttu Ruotsalainen přidává třetí branku v utkání na Švédských hrách.

Jenže hned v úvodních minutách Češi zmatkovali, především v obranném pásmu často chybovali a Finové trestali. Dvakrát se prosadil Arttu Ruotsalainen a po 24 minutách rázem vedli Finové o čtyři branky.

„Ve druhé třetině jsme udělali opravdu mnoho chyb. Všechny šance, které vznikly po našich chybách, Finové využili. Potom už bylo o utkání jasno,“ přiznal kouč Jalonen.

Švédské hry 2023 příloha iDNES.cz

Ještě do přestávky se trefil od modré čáry Vili Saarijärvi, z průniku na přední tyč pak Juho Jaaska.

Po čtyřiceti minutách tak na kostce svítilo hrozivé skóre 0:6. Pouze o jedinou branku „lepší“ než po potupné prohře 0:7 s Finskem před jedenácti lety rovněž na Švédských hrách. I tehdy na ledě ve stockholmské hale Globen stál Jan Kovář.

„Pamatuju si to. Tedy ten výsledek 0:7, ne to, jak přesně zápas probíhal. Víme, že Finové jsou silní, což je tady každý tým. A když takhle zaspíme, získají sebevědomí. Měli i nějaké šance, kdy si z nás skoro dělali srandu. A jakmile se do takového náskoku dostali, bylo pak těžké na naši hru navázat,“ připustil Kovář.

Zklamaní čeští hokejisté po porážce 1:6 s Finskem na EHT ve Švédsku.

Přestože zápas byl rozhodnutý, chtěl se národní tým před závěrečnou částí psychicky srovnat. „Máme nějakou hrdost a jde o národní tým, chtěli jsme třetí třetinu odehrát se ctí,“ mínil.

„Mluvili jsme s hráči během druhé přestávky a chtěli jsme po nich, aby ukázali charakter a bojového ducha. Myslím, že třetí třetina pak byla z naší strany v pořádku,“ snažil se najít pozitiva ze zápasu Jalonen.

Skóre korigoval Hynek Zohorna, který se u brankoviště zorientoval ze všech nejlépe. Další branku už ale národní tým nepřidal, utkání se dohrálo v poklidném tempu.

Na závěr turnaje čeká českou reprezentaci nedělní duel se Švýcarskem. Začíná opět ve 12 hodin.