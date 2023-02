Pryč s pověrčivostí. Může Kovář zašít na MS díru po mazákovi Krejčím?

Nepřesvědčivá česká vystoupení vnesla pochyby. Dvě upracované výhry a obří nálož od Finů 1:6. „To se hrubě nepovedlo,“ uznal i Kovář.

On byl kapitán, první centr, lídr ofenzivy. Kritika logicky padala i na něj. Ale právě on měl značný podíl, že výsledný součet bodů po Švédských hrách byl vzhledem k předvedené hře ještě docela milosrdný.

„Honza do reprezentace patří právem,“ říká někdejší kouč národního týmu Vladimír Vůjtek. A bývalý centr Milan Antoš, který dnes funguje jako expert, přitakává: „Pro mě je to útočník, který stále může hrát na mistrovství světa.“

Na něm loni Kovář kvůli poraněným žebrům scházel a Češi z něj po deseti letech přivezli medaili. Vlastně se jen potvrdilo, že dobračisko z Písku je jakýmsi symbolem nezdaru. Sedm šampionátů a dva starty na olympiádě, ale blyštivou odměnu nemá žádnou.

Kovář platil daň za reprezentační oddanost v nejtemnějších časech českého hokeje. Rozpaky v Malmö na ně chvílemi dávaly vzpomenout. „Honza se mi vždycky líbil i přes kritiku, že není příliš pohyblivý,“ podotýká Antoš. „Je to jeden z posledních klasických českých centrů, kteří si najdou prostor pro svoji hru.“

Kovář za měsíc dospěje do Kristových let a nikdy nebyl hráčem, který by nadpozemsky létal od brány k bráně a zázračně měnil hru.

„On je hráč okamžiku,“ vypíchne Vůjtek. „O fotbalových střelcích se říká, že dávají góly z ničeho. U něj to na ledě platí podobně. Má výborný výběr místa. Umí najít moment na přihrávku nebo zakončení.“

Proti Švédům se trefil z dorážky, v prodloužení se při Klokově rozhodující trefě (2:1) blýskl krásnou pobídkou. Asistenci zaznamenal i při vítězném gólu se Švýcary.

Za reprezentaci navíc hrál Kovář poprvé po loňském krachu na hrách v Pekingu i prvně pod koučem Jalonenem. Vynechávat ho při skládaní nominace na květnové mistrovství světa jen z pověrčivosti by bylo krajně nešťastné. Po Evropě se moc podobných centrů neklouže. V Pardubicích válí univerzál Lukáš Sedlák, který po náhlém návratu z NHL nemá podle Jalonena k šampionátu daleko. Ve švýcarském klubu Ambri-Piotta kupí body reprezentant Michael Špaček. Další adepti se spíš hodí do role válečníků ve středu třetí a čtvrté formace.

„Dobrých hráčů je dost. Vypadají výborně, ale spíš jsou to honicí psi, kteří si vylepšují statistiky v přesilovkách,“ soudí Antoš. „Honza se liší, šance dovede vytvořit sám.“

A Vůjtek připomíná: „Při šampionátech jsme závislí na tom, kdo nám přijede z Ameriky. A Honza by nebyl hráč do čtvrtého útoku.“

NHL končí základní část v polovině dubna a z prověřených centrů může být k mání jen Hertl. Další krajané, kteří na exponovaném postu hrají nebo ho mohou hrát, nastupují v týmech, které nemine play off a mohou v něm dokráčet daleko.

Nyní se spíš nabízí loňská paralela, kdy Jalonenův štáb v předstihu vsadil na mazáky Krejčího s Červenkou, jenž i aktuálně vládne bodování švýcarské ligy. Krejčího by klidně mohl zastoupit Kovář. Jeho Zug se po dvou titulech letos řadí k průměru a nezdá se, že si by sezonu zásadně protáhl v play off.

Dřívější volno by jen nahrávalo hladkému přesunu Kováře k reprezentaci. Do květnového šampionátu ale zbývá moře času. Změnit se může leccos, stejně jako Kovářovo vyčkávání na medaili.