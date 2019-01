Skončil i u reprezentace. Svoboda pyká za bouračku pod vlivem alkoholu

„Výkonný výbor Českého hokeje odvolal Adama Svobodu z funkce trenéra brankářů reprezentace do osmnácti let,“ informoval ve čtvrtek odpoledne mluvčí hokejového svazu Zdeněk Zikmund.

„Reagoval tak na vážnou automobilovou nehodu, kterou bývalý reprezentační brankář nedávno způsobil pod vlivem alkoholu,“ doplnil Zikmund.

První hokejové zaměstnání po víkendové bouračce ztratil Svoboda v pondělí, kdy skončil jako trenérský rádce u extraligových gólmanů Pardubic.

Fanoušci Dynama však zjistili, že někdejší reprezentační gólman dál působil u pardubické mládeže. Až po jejich upozornění Svoboda skončil v klubu ve všech funkcích. „Ukončili jsme s ním spolupráci a více to komentovat nebudu,“ řekl fandům šéf klub Dušan Salfický na úterním setkání s fanoušky.

Nehoda, která rozhýbala hokejové dění, se odehrála v sobotu v sedm hodin večer. Svoboda havaroval ve Valech u Přelouče osobní vůz Volvo XC90, vjel do protisměru, kde narazil do protijedoucího vozu. Oba řidiči neutrpěli vážná zranění, byli ale převezeni k ošetření do nemocnice.

Nehoda dnes už bývalého člena trenérského týmu Dynama jen umocnila tragikomickou situaci u nejhoršího týmu letošní extraligy. Zatímco Svoboda po jízdě a havárii pod vlivem alkoholu skončil, jako asistent u týmu dál zůstává Petr Čáslava, jemuž dopravní policisté v létě odhalili v krvi kokain.