Vegas a Colorado se v NHL na dálku perou o Prezidentovu trofej

Zkrácená základní část hokejové NHL sprintuje do finiše. O všech postupujících do play off už je rozhodnuto, není ovšem znám vítěz Prezidentovy trofeje. Jasno mohlo být po středečních zápasech, triumfy po shodném skóre 6:0 od Vegas a Colorada rozhodnutí ale ještě odsunuly.