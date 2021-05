Colorado přejelo Los Angeles a slaví triumf v základní části NHL

Díky dvěma závěrečným triumfům nad Los Angeles 6:0 a 5:1 hokejisté Colorada ve finiši základní části přeskočili na čele Západní divize i celé tabulky NHL konkurenty z Vegas a slaví zisk Prezidentovy trofeje.

Dvojice pro 1. kolo play off: Colorado - St. Louis Vegas - Minnesota Toronto - Montreal Edmonton - Winnipeg Pittsburgh - Islanders Washington - Boston Carolina - Nashville Florida - Tampa Bay

V prvním kole play off Avalanche, kterým vinou zranění dlouhodobě chybí český gólman Pavel Francouz, narazí na St. Louis, se kterým mají z dlouhodobé části bilanci pěti výher z osmi duelů.

Skóre čtvrtečního duelu otevřel v 20. minutě hostující Sean Walker. Ve druhé třetině ale favorit otočil vývoj sérií pěti branek. Hned dvakrát se trefil Tyson Jost, jenž při absenci hvězdného Nathana MacKinnona dostal šanci v elitní formaci. Skóre dále navýšili Pierre-Edouard Bellemare, Joonas Donskoi a Andre Burakovsky.

„Je to skvělý pocit. Na náš první letošní cíl jsme dosáhli, máme výhodu domácího ledu pro rozhodující chvíle celého play off. Co je našim dalším cílem si je rovněž každý vědom, musíme pro to tvrdě makat. Týmu věřím, chceme dojít až do samého konce,“ řekl nadšený finský útočník Mikko Rantanen.

Výsledky:

Calgary Flames Calgary Flames : Vancouver Canucks Vancouver Canucks 4:1 (2:1, 0:0, 2:0) Góly:

03:36 R. Andersson (J. Gaudreau, E. Lindholm)

05:17 Mangiapane (N. Nestěrov, Nordström)

55:33 E. Lindholm (M. Tkachuk, Ch. Tanev)

56:37 M. Tkachuk (J. Gaudreau, Backlund) Góly:

01:02 Highmore (Hamonic, Boeser) Sestavy:

Markström (Domingue) – Ch. Tanev (A), Giordano (C), R. Andersson, N. Nestěrov, Mi. Stone, Kylington – M. Tkachuk (A), E. Lindholm, J. Gaudreau – Mangiapane, Backlund, Nordström – Dubé, D. Ryan, Lucic – B. Ritchie, Gawdin, Leivo. Sestavy:

Demko (Holtby) – Schmidt, Edler (A), T. Myers (A), Q. Hughes, Hamonic, Juolevi – Boeser, J. T. Miller, Highmore – Höglander, Horvat (C), Pearson – Hawryluk, Graovac, Michaelis – MacEwen, Boyd, Vesey. Rozhodčí: Meier, Nicholson – Brisebois, Toomey

Colorado Avalanche Colorado Avalanche : Los Angeles Kings Los Angeles Kings 5:1 (0:1, 5:0, 0:0) Góly:

29:46 Jost (Rantanen, Landeskog)

31:38 Jost (Timmins, Rantanen)

34:26 Bellemare (Jayson Megna, Burakovsky)

36:50 Donskoi (Kadri, Timmins)

38:58 Burakovsky (D. Toews) Góly:

19:15 S. Walker Sestavy:

J. Johansson (Grubauer) – D. Toews, Makar, Graves, Girard, Nemeth, Timmins – Landeskog, Jost, Rantanen – Burakovsky, Kadri, Donskoi – Newhook, Ničuškin, Compher – Sherwood, Bellemare, Jayson Megna. Sestavy:

Grosenick (Petersen) – M. Anderson, Doughty, Björnfot, Roy, Määttä, S. Walker – A. Kempe, Kopitar, Athanasiou – Iafallo, Vilardi, L. Andersson – Rymsha, Kupari, T. Moore – Lemieux, Anderson-Dolan, Grundström. Rozhodčí: South, Walsh – Gawryletz, Kelly Počet diváků: 4 045