Kubalík s Faksou ve vzájemném duelu asistovali, Calgary drtilo Ottawu

Souboj Chicaga s Dallasem byl konfrontací celků, které zůstaly těsně pod čarou postupu do play off Centrální divize. Čtvrté místo nakonec v sobotu uzmul Nashville, zklamání pátého Dallasu tak bylo ještě hodně čerstvé a mohlo se to projevit na úvodu duelu.

Blackhawks si totiž v první dvacetiminutovce vypracovali klíčový náskok 3:1. Svůj první gól slavil MacKenzie Entwistle, na vyrovnání Denise Gurjanova odpovídal za přispění Dominika Kubalíka (18:23, 0+1, +/-: 0, 3 střely) útočník Brandon Hagel a těsně před prvním odchodem do kabin se prosadil i kanonýr Alex DeBrincat.

Z přesilovky vytěžil už svůj 30. zásah sezony a navíc neřekl poslední slovo. Když v úvodu třetí třetiny vstřelil kontaktní gól po přihrávce Radka Faksy (16:35, 0+1, +1, 3 střely) obránce Mark Pysyk, zařídil právě DeBrincat úspěšnou dorážkou z 57. minuty pojistku na finálních 4:2. Společně s Kubalíkem tak výhru mohl slavit i David Kämpf (16:24, +/-: 0, 1 střela).

Po víkendu je již známo patnáct z celkových šestnácti účastníků nadcházejících bojů o Stanley Cup. V posledním hracím týdnu hokejové NHL se bude čekat jen na potvrzení postupu čtvrtého celku tabulky kanadské Severní divize.

Daný post si drží Montreal (57 bodů), jenž má nad pátým Calgary (49 bodů) velký náskok a hotovo mohlo být už po nedělním duelu Flames s Ottawou. Triumfem 6:1 si však domácí ještě udrželi alespoň teoretickou šanci na posun. Třemi body se blýskli útočníci Flames Johnny Gaudreau a Matthew Tkachuk (oba shodně 1+2).

Výsledky:

Calgary Flames Calgary Flames : Ottawa Senators Ottawa Senators 6:1 (1:0, 3:1, 2:0) Góly:

10:39 J. Gaudreau (Giordano, M. Tkachuk)

20:17 Backlund (Mangiapane, Nordström)

24:38 M. Tkachuk (J. Gaudreau, R. Andersson)

30:05 Mi. Stone (Gawdin, Lucic)

46:45 Dubé (D. Ryan)

53:53 Giordano (M. Tkachuk, J. Gaudreau) Góly:

31:06 Norris (Batherson) Sestavy:

Markström (Domingue) – Ch. Tanev (C), Giordano (A), R. Andersson, N. Nestěrov, Mi. Stone, Kylington – M. Tkachuk, E. Lindholm, J. Gaudreau (A) – Dubé, D. Ryan, Monahan – Nordström, Backlund, Mangiapane – B. Ritchie, Gawdin, Lucic. Sestavy:

A. Forsberg (31. Gustavsson (A)) – N. Zajcev, Mete, Zub, Brännström (C), Bernard-Docker, Alsing, J. Brown – Batherson, Norris (A), B. Tkachuk – Dadonov, White, N. Paul – Pinto, Stützle, Abramov – Tierney, Dzingel. Rozhodčí: Kevin Pollock, Chris Schlenker-Travis Toomey, David Brisebois