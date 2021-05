Vaněček slavil nad oslabeným Bostonem, v 60. minutě rozhodl Raffl

Po vynechání sedmi z posledních osmi zápasů Washingtonu se do sestavy vrátil kapitán Alex Ovečkin. Proti oslabenému Bostonu se však v závěrečném startu před play off, do kterého vstoupí proti stejném soupeři, ruský kanonýr neprosadil.

Sezonu tak Ovečkin zakončil s 24 zásahy na konci druhé desítky střelců NHL (poprvé ve své dosavadní 16leté kariéře se nedostal přes tři desítky vstřelených gólů), v historickém žebříčku na šesté pozici s 730 góly ztrácí na pátého Marcela Dionna jen jedinou trefu.

Bruins k zápasu přicestovali bez celé řady opor včetně prvního a třetího muže tabulky produktivity Čechů letošní základní části Davida Pastrňáka (48 bodů, 20+28) a Davida Krejčího (44 bodů, 8+36). V jejich sestavě tak z Čechů figuroval jen obránce Jakub Zbořil a roli náhradního gólmana plnil Dan Vladař. Smolař Ondřej Kaše chyběl kvůli zranění z předchozí partie proti Islanders, kdy se vrátil do sestavy po 52 vynechaných duelech.

Bezbrankový stav ukončil v 31. minutě hostující Curtis Lazar, jenž jako jediný našel recept na Vítka Vaněčka. Český nováček, jenž sezonu zakončil s 21 vychytanými výhrami - nejvíc mezi všemi novici, kryl celkově 24 z 25 střel Bruins a vysloužil si post druhé hvězdy. Capitals vrátil do hry vyrovnáním z 37. minuty Carl Hagelin a rozhodnutí si schoval na čas 59:57 Michael Raffl.



Gólman Connor Hellebuyck na své čtvrté čisté konto sezony potřeboval 24 zákroků. Také díky jeho bezchybnému výkonu Winnipeg v úterý nedal šanci Vancouveru, nad kterým zvítězil 5:0 a definitivně si tak pojistil třetí pozici v tabulce Severní divize. V prvním kole play off tak Jets narazí na Edmonton a první Toronto nastoupí proti Montrealu.

V ofenzivě domácích se činili především Blake Wheeler (2+2) a Kyle Connor (1+2). Veterán Paul Stastny odehrál svůj jubilejní 1 000. zápas kariéry v NHL. Na danou metu dosáhl jako devátý borec letošní sezony, celkově 354. hráč historie.

Výsledky:

Washington Capitals Washington Capitals : Boston Bruins Boston Bruins 2:1 (0:0, 1:1, 1:0) Góly:

36:15 Hagelin (Hathaway, Chára)

59:57 M. Raffl (J. Schultz) Góly:

30:11 Lazar (Tinordi, DeBrusk) Sestavy:

Vaněček (C. Anderson) – J. Schultz, Orlov, T. van Riemsdyk, Dillon, Jensen, Chára (A) – Mantha, Bäckström (A), Ovečkin (C) – M. Raffl, Eller, Sheary – T. Wilson, Maillet, Sprong – Hathaway, Dowd, Hagelin. Sestavy:

Swayman (Vladař) – Clifton, J. Zbořil, Kampfer (A), Ahcan, Tinordi, Vaakanainen – Senyshyn, Studnicka, DeBrusk – Wagner (A), Lazar, N. Ritchie (A) – Kuhlman, Frederic, Blidh – Steen, McKegg, C. Hughes. Rozhodčí: McCauley, Charron – Daisy, Tobias Počet diváků: 2 133