Palát, Pastrňák, Krejčí, Vrána a Zacha skórovali, Rittich slavil výhru

Během dubna nastoupili hokejisté Bostonu proti poslednímu Buffalu už popáté a z daných soubojů si odnesli čtyři výhry, tu poslední po čtvrtečním výsledku 5:2.

Čtvrtý tým tabulky Východní divize, jenž si udržuje odstup od dotírajících Rangers na první nepostupové pozici, šel do vedení už ve 2. minutě zásluhou českého kanonýra Davida Pastrňáka (17:32, 1+0, -1, 6 střel). Své 19. trefy sezony docílil ranou z první z levého kruhu po přihrávce od Brada Marchanda.

Za hosty v 15. minutě vyrovnal Casey Mittelstadt, ale favorita vrátil zpátky do vedení v čase 19:59 brankou do šatny David Krejčí (15:32, 1+1, +1, 2 střely). Zkušený centr, jenž po příchodu Taylora Halla právě z Buffala bodově ožil, využil přesilovku bombou rovněž z levého kruhu.

Stav 2:1 pak vydržel až do úvodu třetí třetiny, kdy Sabres podruhé vrátil do hry vyrovnáním Sam Reinhart. Na následné góly Charlieho Coyla a zmiňovaného Halla, kterému asistovala i první hvězda duelu Krejčí, již ale hosté nenašli odpověď. Poslední slovo si vzal ještě střelou do prázdné klece soupeře Marchand.

Podobně jako Krejčí se mezi tři hvězdy zápasu ve čtvrtek dostal i Ondřej Palát (17:49, 1+0, +2, 4 střely) z Tampy. S 45 zápisy (15+30) bodový lídr Čechů v NHL (druhý Pastrňák má bodů 43, 19+24) si v repríze finále Stanley Cupu připsal první a zároveň tedy i rozdílový gól při výhře 3:0.

V hlasování zámořských novinářů Paláta předčil jen brankář Andrej Vasilevskij, jenž na svou pátou nulu sezony (z toho tři byly právě proti Dallasu) potřeboval 20 zákroků. S 30 vychytanými výhrami ruský gólman kraluje celé soutěži.

Svou gólovou radost rodák z Frýdku-Místku zažil v 15. minutě, kdy vystihl rozehrávku Stars a sám před brankářem Jakem Oettingerem zamířil pod vyrážečku. Ve třetí třetině přidal pojistku z trestného střílení Blake Coleman a do prázdné klece skóre uzavíral Brayden Point, asistoval mu brankář Vasilevskij.

V dresu Dallasu, který s Nashvillem na dálku bojuje o poslední postupovou pozici tabulky Centrální divize, tak odcházel do kabin zklamaný i centr Radek Faksa (14:51, -2).

Výsledky:

New York Rangers New York Rangers : New York Islanders New York Islanders 0:4 (0:2, 0:1, 0:1) Góly:

Góly:

06:27 Komarov (Eberle, Leddy)

12:39 Wahlstrom (B. Nelson, Josh Bailey)

21:03 Beauvillier (Mayfield, B. Nelson)

54:26 Barzal (Mayfield) Sestavy:

Šesťorkin (A. Georgijev) – Hájek, Fox (A), K'A. Miller, Br. Smith (A), J. Johnson, Jones – Lafreniere, Zibanejad, Bučněvič – Panarin, R. Strome, Blackwell – Kravcov, Chytil, Kakko – Di Giuseppe, Rooney, B. Howden. Sestavy:

Varlamov (I. Sorokin) – Pelech, Pulock, Leddy (A), Mayfield (A), A. Greene, Dobson – Komarov, Barzal, Eberle – Beauvillier (A), B. Nelson, Josh Bailey – Palmieri, Pageau, Wahlstrom – M. Martin, Cizikas, Clutterbuck. Rozhodčí: Rank, Rehman – Racicot, Kovachik Počet diváků: 1 800

New Jersey Devils New Jersey Devils : Philadelphia Flyers Philadelphia Flyers 5:3 (2:0, 1:2, 2:1) Góly:

08:10 Šarangovič (Butcher, Severson)

15:28 Šarangovič (Severson, Kuokkanen)

29:00 J. Boqvist (N. Merkley, M. Malcev)

53:15 Zacha (Butcher, Bratt)

55:53 Bratt (Zacha, R. Murray) Góly:

27:14 Laughton

32:17 Couturier (Braun, Voráček)

58:11 Konecny (Voráček) Sestavy:

Blackwood (Wedgewood) – R. Murray, Severson (A), T. Smith, Bahl, Butcher, C. Carrick – Kuokkanen, J. Hughes, Šarangovič – Zacha, Hischier (C), Bratt – Wood (A), M. McLeod, Bastian – N. Merkley, M. Malcev, J. Boqvist. Sestavy:

Lyon (A) (Elliott) – Provorov, Braun, Sanheim, P. Myers, Zamula, Morin – Giroux (C), Couturier (A), Voráček (A) – J. van Riemsdyk, Laughton, Allison – Farabee, Konecny, Lindblom – Cates, Patrick, Twarynski. Rozhodčí: Dunning, Hebert – Galloway, Tobias Počet diváků: 3600

Toronto Maple Leafs Toronto Maple Leafs : Vancouver Canucks Vancouver Canucks 4:1 (1:0, 2:1, 1:0) Góly:

15:29 W. Nylander (Galchenyuk, Tavares)

20:51 Matthews (Marner, J. Thornton)

22:57 Engvall (Sandin, Spezza)

59:05 Marner (Kerfoot) Góly:

35:36 J. T. Miller (Q. Hughes, Horvat) Sestavy:

Rittich (Hutchinson) – Brodie, Sandin, Holl, B. Hutton, Dermott, Liljegren (A) – Marner (A), Matthews, J. Thornton – W. Nylander (C), Tavares, Galchenyuk – Simmonds, Kerfoot, I. Michejev – Spezza, Brooks, Engvall. Sestavy:

Holtby (Demko) – Schmidt, Edler (A), Hamonic, Q. Hughes, T. Myers, Chatfield – Höglander, Horvat (C), Pearson – Boeser, J. T. Miller, Motte – Lind, B. Sutter (A), MacEwen – Virtanen, Boyd, Highmore. Rozhodčí: Schlenker, Joannette – Brisebois, Cherrey

Minnesota Wild Minnesota Wild : St. Louis Blues St. Louis Blues 4:5P (0:1, 1:2, 3:1 - 0:1) Góly:

37:01 J. Eriksson Ek (M. Foligno, Greenway)

42:21 Fiala (V. Rask)

55:21 V. Rask (Fiala)

59:08 Kaprizov (Fiala, Spurgeon) Góly:

03:14 Blais (Krug, Schwartz)

27:34 Bozak

30:55 Scandella (Kyrou)

46:16 R. O'Reilly (Perron, Krug)

63:43 R. O'Reilly (Kyrou) Sestavy:

Talbot (Kähkönen) – Spurgeon (C), Suter (A), Dumba, Brodin, Cole, Soucy – Zuccarello, V. Rask, Kaprizov – M. Foligno, J. Eriksson Ek, Greenway – Ma. Johansson, Hartman, Fiala – Bonino, Sturm, Parise (A). Sestavy:

Husso (Binnington) – Faulk, Krug, Parayko, Scandella (A), Bortuzzo, Mikkola – Perron, R. O'Reilly (C), B. Schenn (A) – Clifford, Bozak, Schwartz – Kyrou, Thomas, Hoffman – Blais, Barbašev, Sanford. Rozhodčí: McCauley, Lee – Mills, Alphonso Počet diváků: 3 000

Boston Bruins Boston Bruins : Buffalo Sabres Buffalo Sabres 5:2 (2:1, 0:0, 3:1) Góly:

01:16 Pastrňák (Bergeron, Marchand)

19:59 Krejčí (McAvoy, C. Smith)

47:58 Coyle

56:43 Hall (Krejčí, C. Smith)

58:26 Marchand Góly:

14:09 Mittelstadt (Ruotsalainen, Asplund)

41:43 S. Reinhart (Olofsson, Skinner) Sestavy:

T. Rask (Halák) – McAvoy, Grzelcyk, K. Miller, Reilly, Clifton, Lauzon – Pastrňák, Bergeron (C), Marchand (A) – C. Smith, Krejčí (A), Hall – Coyle, Kuraly, Frederic – Wagner, Lazar, N. Ritchie. Sestavy:

Luukkonen (Tokarski) – Ristolainen (A), M. Samuelsson, Jokiharju, Dahlin, Borgen, Bryson – Olofsson, S. Reinhart (A), Skinner – Ruotsalainen, Mittelstadt, Asplund – Caggiula, Cozens, Bjork – Tage Thompson, Sheahan, Rieder. Rozhodčí: Hebert, Sutherland – Daisy, Suchánek Počet diváků: 2 191

Tampa Bay Lightning Tampa Bay Lightning : Dallas Stars Dallas Stars 3:0 (1:0, 0:0, 2:0) Góly:

14:41 Palát

48:27 Coleman

58:39 B. Point (Vasilevskij) Góly:

Sestavy:

Vasilevskij (McElhinney) – Černák, Hedman (A), D. Savard, McDonagh (A), L. Schenn, Sergačjov – Barre-Boulet, B. Point, Palát – T. Johnson, Cirelli, Killorn (A) – Coleman, Gourde, Goodrow – M. Joseph, Colton, Maroon. Sestavy:

Oettinger (Chudobin) – J. Klingberg (A), Lindell, Heiskanen, Oleksiak, Hanley, Sekera, Pysyk – Pavelski, Hintz, Robertson – Gurjanov, Ja. Benn (C), Dickinson – Comeau (A), Faksa, Cogliano – Kero, Kiviranta. Rozhodčí: Mclsaac, Charron – Nagy, Smith Počet diváků: 4200

Carolina Hurricanes Carolina Hurricanes : Detroit Red Wings Detroit Red Wings 3:1 (0:0, 2:1, 1:0) Góly:

24:40 Skjei (Aho, T. Teräväinen)

33:29 Foegele (Pesce)

49:48 T. Teräväinen (Aho, A. Svečnikov) Góly:

37:31 J. Vrána Sestavy:

Reimer (Nedeljkovic) – D. Hamilton, Slavin (A), Pesce, Skjei, Hakanpää, Bean – T. Teräväinen, Aho, A. Svečnikov – Nečas, Trocheck, Paquette – Foegele, J. Staal (C), Niederreiter – Geekie, Lorentz, M. McCormick. Sestavy:

J. Bernier (Greiss) – Hronek, Cholowski, Stecher, M. Staal (A), G. Lindström, DeKeyser, Biega – Filppula, Rasmussen, J. Vrána – Zadina, Naměstnikov, Gagner – Veleno, Pánik, J. Svečnikov – Glendening (A), Helm (A). Rozhodčí: South, Morton – Berg, Murray Počet diváků: 4 987

Edmonton Oilers Edmonton Oilers : Calgary Flames Calgary Flames 1:3 (1:1, 0:1, 0:1) Góly:

13:28 Neal (K. Russell, J. Archibald) Góly:

06:04 E. Lindholm (M. Tkachuk, J. Gaudreau)

27:07 E. Lindholm (R. Andersson, M. Tkachuk)

52:08 Dubé (Lucic, R. Andersson) Sestavy:

M. Smith (Koskinen) – Nurse, Barrie, D. Kulikov, A. Larsson (A), Jones, Bear, K. Russell – Kahun, McDavid (C), Puljujärvi – Nugent-Hopkins (A), Draisaitl, Yamamoto – D. Shore, R. McLeod, J. Archibald – Neal, Haas, Chiasson. Sestavy:

Markström (Domingue) – Giordano (C), Ch. Tanev, N. Nestěrov, R. Andersson, Välimäki, Mi. Stone – J. Gaudreau, E. Lindholm, M. Tkachuk – Mangiapane, Monahan (A), B. Ritchie – Lucic, Backlund (A), Dubé – Nordström, D. Ryan, B. Robinson. Rozhodčí: Meier, Skilliter – Barton, Murchison

Chicago Blackhawks Chicago Blackhawks : Florida Panthers Florida Panthers 3:4P (1:0, 1:2, 1:1 - 0:1) Góly:

13:47 Gaudette (D. Strome, D. Kubalík)

30:09 Hinostroza (Hagel, Dach)

59:42 DeBrincat (P. Kane, Kalynuk) Góly:

27:47 Weegar (Huberdeau, Tippett)

33:09 Duclair (Montour, Děnisenko)

49:09 Montour (Wennberg, Nutivaara)

64:08 S. Bennett (Weegar) Sestavy:

Lankinen (M. Subban) – C. Murphy, Zadorov, Kalynuk, Keith (A), Beaudin, Stillman – Hagel, Dach, Hinostroza – Suter, P. Kane (A), DeBrincat (A) – Gaudette, D. Strome, D. Kubalík – Connolly, Kämpf, Hardman. Sestavy:

Knight (Bobrovskij) – Weegar, Forsling, Gudas, Montour, Nutivaara, Yandle (A) – Duclair, Barkov (C), Děnisenko – Tippett, S. Bennett, Huberdeau (A) – Vatrano, Wennberg, Heponiemi – Lomberg, Lammikko, Acciari. Rozhodčí: Kozari, Luxmore – Flemington, Pancich