Hertl s Kořenářem dovedli San Jose k další výhře nad Arizonou

Po nedávných osmi porážkách v řadě se v pondělí San Jose radovalo nad Arizonou z výhry 6:4 a ve středeční odvetě uspělo pro změnu po skóre 4:2. V obou případech v bráně Sharks, hrajících bez zraněného obránce Radima Šimka, operoval český nováček Josef Kořenář, jenž je po Vítkovi Vaněčkovi z Washingtonu a Danu Vladařovi z Bostonu v pořadí třetím českým novicem mezi třemi tyčemi letošní sezony NHL.

23letý rodák z Pelhřimova svou druhou vychytanou výhru začínající zámořské kariéry podpořil 28 zákroky proti 30 střelám soupeře. Sharks skvěle vyšel vstup do zápasu, když v 15. minutě vedli už 3:0. Souboj týmů pod čarou postupu tabulky Západní divize gólově otevřel ve 2. minutě Evander Kane, asistenci si připsal i Tomáš Hertl (20:07, 1+1, +1, 4 střely).

Pojistky pak přidali Rudolfs Balcers a Kevin Labanc, útočníci Phil Kessel a Johan Larsson však na přelomu první a druhé třetiny vrátili Coyotes zpátky do hry. Těsné skóre 3:2 vydrželo až do samého závěru, kdy do prázdné klece rozhodl aktivní Hertl. Zlepšil se tak na průběžných 34 bodů (15+19) z 43 startů a platí za pátého nejproduktivnějšího Čecha letošní sezony NHL.

Po elitních třech týmech Západní divize (Vegas, Colorado, Minnesota) a následně nejlepší trojce Centrální divize (Carolina, Florida, Tampa Bay) se stal v pořadí sedmým jistým účastníkem play off také dlouhodobý lídr „kanadské“ Severní divize Toronto.

Rozhodla o tom středeční výhra Maple Leafs 4:1 na ledě Montrealu. Brankář Jack Campbell, kterému ze střídačky kryl záda David Rittich, zastavil 32 z 33 střel domácích a v ofenzivě se prosadili William Nylander, Jake Muzzin, Adam Brooks a Auston Matthews. Posledně jmenovaný útočník si 35. trefou sezony upevnil post nejlepšího ligového kanonýra.

Čestnou trefu Canadiens, za které ve čtvrté formaci nastoupil i z postu náhradníka povýšený Michael Frolík (10:04, +/-: 0, 1 střela), obstaral v 36. minutě Nick Suzuki. O zápisy do historie soutěže se postarali veteráni v útoku vítězů. Joe Thornton zaznamenal jako teprve sedmý hráč jubilejní 1 100. asistenci a Jason Spezza se pro změnu díky dvěma přihrávkám zlepšil na součet 966 bodů, se kterými na 99. historické příčce vyrovnal legendu domácího Montrealu Maurice Richarda.

Hokejisté Edmontonu potvrdili svůj posun na průběžnou druhou příčku tabulky Severní divize, když podruhé za sebou porazili na třetí pozici odsunutý Winnipeg. Na pondělní triumf 6:1 Oilers navázali výhrou 3:1, Jets tak ani v jednom případě nepomohla výhoda domácího ledu.

Lídr bodování NHL Connor McDavid s bilancí 0+3 figuroval u všech branek svých barev a nově tak lize kraluje s 84 zápisy (28+56) z 47 startů. Druhý Leon Draisaitl si vylepšil bilanci na 67 bodů (24+43), když ve středu přidal jednu vstřelenou branku.

V konfrontaci dvou elitních celků soutěže Vegas na domácím ledě porazilo 5:2 Colorado a natáhlo tak svou vítěznou jízdu už na deset zápasů v řadě. Domácí, hrající bez zraněného útočníka Tomáše Noska, v ofenzivě táhli hlavně zkušení forvardi Max Pacioretty (2+1) a Mark Stone (1+2). Ve čtvrté formaci Avalanche nastupoval český útočník Martin Kaut (5:22, -1).

Výsledky:

Minnesota Wild Minnesota Wild : St. Louis Blues St. Louis Blues 3:4 (1:0, 2:1, 0:3) Góly:

17:47 Brodin (M. Foligno, Greenway)

20:32 J. Eriksson Ek (Greenway)

31:29 M. Foligno (Dumba) Góly:

30:27 Hoffman (Tarasenko, Perron)

43:49 Hoffman (Perron, Krug)

47:41 Kyrou (Thomas)

59:37 Thomas (Hoffman, Kyrou) Sestavy:

Talbot (Kähkönen) – Suter, Spurgeon, Brodin, Dumba, Soucy, Cole – Greenway, J. Eriksson Ek, M. Foligno – Kaprizov, V. Rask, Zuccarello – Fiala, Hartman, Ma. Johansson – Parise, Sturm, Bonino. Sestavy:

Binnington (Husso) – Scandella, Faulk, Krug, Walman, Mikkola, Bortuzzo – B. Schenn, R. O'Reilly, Perron – Schwartz, Bozak, Tarasenko – Barbašev, Thomas, Kyrou – Blais, Sanford, Hoffman. Rozhodčí: McCauley, Pochmara – Mills, Alphonso

San Jose Sharks San Jose Sharks : Arizona Coyotes Arizona Coyotes 4:2 (3:1, 0:1, 1:0) Góly:

01:12 E. Kane (Barabanov, Hertl)

10:06 Balcers (Couture, Leonard)

14:08 Labanc (True, Gregor)

59:23 Hertl (Ferraro, Couture) Góly:

15:47 Kessel (Schmaltz, Keller)

24:40 Jo. Larsson (Hjalmarsson, Hunt) Sestavy:

Kořenář (M. Jones) – Burns (A), Ferraro, E. Karlsson (A), Knyžov, Vlasic, Pasichnuk – E. Kane, Hertl, Barabanov – Leonard, Couture (C), Balcers – Gregor, True, Labanc – Blichfeld, Marleau, Meier. Sestavy:

Kuemper (Hill) – Goligoski, Chychrun, Ljubuškin, Ekman-Larsson (C), Demers, Hjalmarsson (A) – Keller, Schmaltz, Bunting – Kessel, Dvorak, Crouse – Fischer, Jo. Larsson, Hunt – Hayden, Pederson, Brassard (A). Rozhodčí: MacDougall, Brenk – Gibbons, Gawryletz Počet diváků: 1 037

Vegas Golden Knights Vegas Golden Knights : Colorado Avalanche Colorado Avalanche 5:2 (1:1, 2:1, 2:0) Góly:

00:10 W. Karlsson (Pietrangelo, Martinez)

29:36 Pacioretty (Theodore, Mark Stone)

34:39 Mark Stone (Stephenson, Pacioretty)

40:55 Pacioretty (Mark Stone)

58:41 Marchessault Góly:

13:43 D. Toews (Söderberg)

37:06 Graves (MacKinnon) Sestavy:

M.-A. Fleury (Lehner) – Martinez, Pietrangelo (A), McNabb, Theodore, Hague, Whitecloud, Coghlan – Pacioretty, Stephenson, Mark Stone (C) – Marchessault, W. Karlsson, R. Smith (A) – Sikura, Janmark, Tuch – W. Carrier, Kolesar. Sestavy:

Dubnyk (J. Johansson) – Girard (A), D. Toews, Graves, Makar, Nemeth, Timmins – Landeskog (C), MacKinnon (A), Burakovsky – Jost, Kadri, Ničuškin – Söderberg, Compher, Sherwood – Bellemare, M. Kaut, O'Brien. Rozhodčí: Hanson, O'Rourke – Sericolo, Rody Počet diváků: 3 950

Winnipeg Jets Winnipeg Jets : Edmonton Oilers Edmonton Oilers 1:3 (0:1, 1:1, 0:1) Góly:

24:29 Wheeler (Copp) Góly:

10:52 Barrie (McDavid, Nugent-Hopkins)

26:20 Nugent-Hopkins (Barrie, McDavid)

59:51 Draisaitl (McDavid, Nurse) Sestavy:

Hellebuyck (Brossoit) – Poolman, Morrissey (A), Pionk, Forbort, DeMelo, Jo. Benn – Appleton, Scheifele (A), Copp – Wheeler (C), Dubois, Connor – Perreault, Stastny, Vesalainen – Lewis, N. Thompson, Harkins. Sestavy:

Koskinen (M. Smith) – Barrie, Nurse (A), A. Larsson, D. Kulikov, Bear, Jones – Puljujärvi, McDavid (C), Kahun – Yamamoto, Draisaitl (A), Nugent-Hopkins – J. Archibald, R. McLeod, D. Shore – Chiasson, Haas, Neal. Rozhodčí: Markovic, Pollock – Cormier, Shewchyk

Los Angeles Kings Los Angeles Kings : Anaheim Ducks Anaheim Ducks 2:3 (0:0, 2:2, 0:1) Góly:

24:50 Vilardi (T. Moore, A. Kempe)

31:01 A. Kempe (M. Anderson, Roy) Góly:

32:53 Carrick (Volkov, H. Fleury)

36:35 Steel (Rakell)

58:59 Fowler Sestavy:

Petersen (Quick) – Björnfot, Doughty (A), M. Anderson, Roy, Määttä, S. Walker, MacDermid – Iafallo (C), Kopitar (A), D. Brown – A. Kempe, Byfield, T. Moore – Anderson-Dolan, Lizotte, Athanasiou – Wagner, Vilardi, Lemieux. Sestavy:

Gibson (R. Miller) – Ja. Larsson, Fowler (A), Shattenkirk (A), Benoit, Drysdale, H. Fleury – Terry, Zegras, Comtois – Rakell, Lundeström, Volkov – Carrick, Steel, Jones (C) – Getzlaf, D. Grant, Deslauriers. Rozhodčí: C. Syvret, T. Chmielewski – B. Gawryletz, T. Knorr Počet diváků: 1 763

Montreal Canadiens Montreal Canadiens : Toronto Maple Leafs Toronto Maple Leafs 1:4 (0:2, 1:1, 0:1) Góly:

35:14 Suzuki (Petry, Edmundson) Góly:

01:38 W. Nylander (Marner, Rielly)

08:44 Matthews (N. Foligno, Rielly)

26:27 Muzzin (Spezza, J. Thornton)

48:15 Brooks (Spezza, Holl) Sestavy:

Allen (Primeau) – Chiarot, S. Weber (C), Edmundson, Petry (A), A. Romanov, Merrill – Toffoli, Suzuki, Caufield – Lehkonen, Danault, J. Anderson – Perry (A), Kotkaniemi, Armia – Frolík, E. Staal, Evans. Sestavy:

J. Campbell (Rittich) – Rielly (A), Brodie, Muzzin, Holl, Sandin, Dermott – N. Foligno, Matthews (A), Marner – Galchenyuk, Tavares (C), W. Nylander – I. Michejev, Kerfoot, Simmonds – J. Thornton, Brooks, Spezza. Rozhodčí: Joanette, Schlenker – Nansen, Toomey