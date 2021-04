Voráček nepojede na MS. Je odloučen od rodiny, narodila se mu dcera

„Mrzí mě to, ale rodina je nejdůležitější,“ řekl pro iSport.cz.



Pro reprezentaci je to citelná ztráta, protože Voráček patří k nejlepším Čechům v NHL, jeho Philadelphie je opět mimo pozice zaručující postup do Stanley Cupu a on sám na posledním šampionátu 2019 v Bratislavě vytvořil český bodový rekord.

Situace však byla neřešitelná: hokejisté v NHL jsou kvůli přísným opatřením v podstatě izolovaní od okolního světa a obzvlášť to platí pro cizince - cestování do USA je extrémně komplikované, proto jeho nejbližší pobývají v Česku. A Voráček jim chce po sezoně pochopitelně vše vynahradit.

Navíc se mu nedávno narodila dcera.

Jedenatřicetiletý útočník ostatně na posledním šampionátu v Bratislavě reprezentoval, ačkoli mu jeho partnerka během turnaje porodila syna Matěje. Tehdy si ze slovenské metropole odskočil do porodnice v Uherském Hradišti, tentokrát je situace odlišná.



„Mám krásný, veselý a zdravý tři děti a jsem fakt šťastnej, že je mám,“ napsal před pár dny na sociálních sítích. O něco později se ozval generálnímu manažerovi Petrovi Nedvědovi s tím, aby s ním nepočítal, přestože mu předtím účast na turnaji přislíbil.



Trenér Filip Pešán a jeho asistenti Martin Straka s Jaroslavem Špačkem tak přišli o další výraznou posilu. Už předtím se totiž omluvili i David Pastrňák (očekává narození prvního potomka 9. června, tedy v průběhu MS), Dmitrij Jaškin (jedná o smlouvě v NHL) a počítat nelze ani s pomocí brankáře Davida Ritticha, který přestoupil do Toronta a čeká ho play off.

I tak ale může Česko vyrukoval v Lotyšsku se solidním kádrem, v zámoří je na výběr a drtivá většina hráčů účast na mistrovství nevyloučila. Kdo všechno by mohl přijet, si můžete přečíst ZDE, kromě toho mužstvo může posílit i forvard Jakub Vrána, jenž přestoupil z Washingtonu do Detroitu.