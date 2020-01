Zacha byl hvězdou zápasu, proti Nashvillu vyprodukoval tři body

Zacha (17:47, 2+1, +1, 3 střely) se ve čtvrtek připomněl po předešlých šesti startech bez zápisu hned tříbodovou bilancí, na kterou dosáhl podruhé v dosavadním průběhu sezony (v říjnu zaznamenal 1+2 proti Floridě). Celkově se tak zlepšil na 21 bodů (5+16) z 46 zápasů a za svůj výkon byl zvolen první hvězdou.

Na gól 22letý rodák z Brna čekal dokonce dlouhých dvanáct zápasů. V domácí partii New Jersey proti Nashvillu se poprvé prosadil v 5. minutě. Od levého mantinelu jej uvolnil Nico Hischier a český útočník se zjevil sám před Pekkou Rinnem, kterého překonal ranou nad vyrážečku.

Když se krátce na to prosadil Filip Forsberg, šli poprvé do kabin za vedení hostující Predators. Ve druhém dějství se však podruhé prosadil Zacha poté, co v přesilovce jeho střílenou přihrávku nechtěně tečoval do vlastní sítě jeden z bránících hráčů. Krátce na to hrálo New Jersey další početní převahu a aktivní Zacha byl blízko hattricku, když z ostrého úhlu trefil tyč. Nakonec z toho byla asistence, úspěšně totiž dorážel Nikita Gušev - 3:2.

V přestřelce dále pokračovali Nick Bonino a Jesper Bratt. Po čtyřiceti minutách hry tak domácí vedli 4:3. V závěrečné dvacetiminutovce ale Nashville dokázal nadvakrát skóre vyrovnat. Nejprve se trefil Matt Duchene a na branku Johna Haydena odpovídal v 50. minutě svou druhou trefou večera Forsberg - 5:5.

O vítězi nakonec rozhodovaly až nájezdy, ve kterých si hlavní slovo stejně jako ve třetí třetině vzali útočníci Nashvillu Forsberg a Duchene. Za domácí byl úspěšný jen Gušev. Výhru 6:5 po nájezdech tak mohl slavit i nový trenér Predators John Hynes, který byl krátce předtím odvolaný právě od Devils.

Připravujeme další podrobnosti.

Výsledky NHL:

Arizona Coyotes Arizona Coyotes : Los Angeles Kings Los Angeles Kings 2:3P (0:1, 2:0, 0:1 - 0:1) Góly:

31:22 Schmaltz (Demers, Söderberg)

39:04 Dvorak (Hall, Garland) Góly:

08:37 Iafallo (B. Hutton, D. Brown)

57:06 Iafallo (A. Kempe, Martinez)

60:24 Iafallo (Kopitar, Walker) Sestavy:

Hill (Raanta) – Ekman-Larsson, Demers, Chychrun, Goligoski, Oesterle, Hjalmarsson – Hall, Dvorak, Garland – Keller, Stepan, Kessel – Crouse, Schmaltz, Hinostroza – Grabner, Söderberg, Fischer. Sestavy:

J. Campbell (Quick) – J. Ryan, Martinez, B. Hutton, Roy, Forbort, Walker – Iafallo, Kopitar, D. Brown – Prochorkin, J. Carter, Toffoli – A. Kempe, Lizotte, Wagner – Clifford, Amadio, Lewis. Rozhodčí: O'Halloran, L'Ecuyer – Pancich, Nagy Počet diváků: 13.346

Buffalo Sabres Buffalo Sabres : Montreal Canadiens Montreal Canadiens 1:3 (1:0, 0:2, 0:1) Góly:

07:11 Eichel (Dahlin, Ma. Johansson) Góly:

20:44 Kovalčuk (Suzuki, Armia)

23:05 Gallagher (Tatar, Danault)

58:13 Tatar (Suzuki, Armia) Sestavy:

C. Hutton (Johansson) – Montour, Dahlin, Ristolainen, Jokiharju, McCabe, C. Miller – S. Reinhart, Eichel, Girgensons – Frolík, Ma. Johansson, Skinner – Okposo, Lazar, Vesey – Jo. Larsson, Rodrigues, Sheary. Sestavy:

Price (Ch. Lindgren) – S. Weber, Chiarot, Petry, Scandella, Kulak, Mete – Gallagher, Danault, Tatar – Armia, Suzuki, Kovalčuk – Cousins, Domi, Lehkonen – Weise, N. Thompson, Poehling. Rozhodčí: Luxmore, Rooney – Smith, Suchánek Počet diváků: 16604