Z Mexika mezi hvězdy. Teď je Rittich i vychytal, v NHL je králem nájezdů

Kdo by to o Rittichovi ještě před pár měsíci řekl?

V NHL působil jako brankářské zjevení. V Calgary se sice pozoruhodně propracoval do pozice jedničky, ale až do startu aktuální sezony měl nelichotivou bilanci - čtyřikrát dospělo utkání, v němž chytal, až do nájezdů.

A čtyřikrát v nich prohrál.

Statistika v současném ročníku? Šest rozstřelů, šest triumfů. Úspěšnějšího gólmana v NHL nenajdete!

„Budu tu čtvrtý rok. Bylo načase, abych něco vyhrál,“ vykládal rozverně Rittich po Novém roce v rozhovoru pro iDNES.cz. Potom lehce zvážněl. Vysvětloval, že kolikrát by byl raději, kdyby Flames dovedli utkání k výhře dříve než po nájezdech.

Vychytané výhry v rozstřelech 1. David Rittich (Calgary) 6 výher

(6 zápasů, 19:2, 90,5 procent úspěšnost) 2. John Gibson (Anaheim) 4 výhry

(5 z., 13:5, 72%) 3. Darcy Kuember (Arizona) 4 výhry

(6 z., 12:5, 71%) 4. Carey Price (Montreal) 3 výhry

(4 z., 11:2, 85%) 5. Carter Hart (Philadelphia) 3 výhry

(6 z., 13:5, 72%) 6. Sam Montembeault (Florida) 3 výhry

(4 z., 10:3, 70%) 7. Mackenzie Blackwood (New Jersey) 3 výhry

(7 z., 17:8, 68%) *Druhý údaj v závorce představuje počet chycených:nechycených pokusů při rozstřelech v aktuální sezoně

„V létě jsem je piloval. Při nájezdech jsem víc v klidu než dřív. Snažím se přinutit soupeře, aby on udělal první pohyb. Potom už je to jen o tom, abych to chytil nebo ho vybruslil.“

27letý čahoun pochytal v sezoně 19 z 21 nájezdů. Naposledy si čísla vylepšil v noci na čtvrtek, když na něj v Edmontonu v dovednostní disciplíně postupně nevyzráli Ryan Nugent-Hopkins, Connor McDavid a Leon Draisaitl.

Všechno špičkoví útočníci. A poslední dva nejproduktivnější machři celé NHL a jedni z nejlepších hokejistů celého světa!

„Ritter nás fakt drží,“ chválil českou jedničku spoluhráč Sean Monahan. “Ti kluci z rozstřelu jsou vážně skvělí hráči,“ vykládal zase Rittich zámořským reportérům. „A je vážně super, že neskórovali ani v zápase. Od toho tu jsem, ne? Chci chytat tak, aby tým bral dva body.“

Obzvláště Rittichova odvážná rybička proti německému tanku v nájezdech zaujala.

Místo Mexika na All Star Game

I tenhle moment z napínavé řeže ilustruje, že Rittich už není v zámoří holoubkem, jak se rád dřív popisoval. Nebojí se hvězd. Spíš se už k nim řadí.

O víkendu se zúčastnil All Star Game, když zastoupil zraněného gólmana Arizony Darcyho Kuempera.

Rittich měl v plánu volno strávit v Mexiku. Stanice Sportsnet informovala, že brankářova manželka zaplatila za pobyt 14 tisíc dolarů (v přepočtu 320 tisíc korun). Ale Rittich se v teple jen ohřál a mazal do St. Louis.

„Upřímně nejsem chlapík, který by mohl takové pozvání odmítnout,“ líčil Rittich. Ještě před čtyřmi lety chytal v extralize za Mladou Boleslav, ale poté jeho kariéra strmě vyletěla vzhůru. Teď se stal po 16 letech prvním českým brankářem, který si zachytal na víkendové akci pro největší hvězdy NHL. Při miniturnaji navíc svými zákroky pomohl k triumfu Pacifické divize, za kterou hrálo i hvězdné duo McDavid s Draisaitlem.

Od startu sezony na Ritticha spoléhají i Flames. Ačkoli na přelomu roku dostával čím dál víc příležitostí jeho konkurent Cam Talbot, který navíc nechytal vůbec zle, naposledy proti Edmontonu se do brány opět postavil Rittich.

Když se z provokatéra stane želva, která rozohní Albertu

Byl to jeden z nejsledovanějších (ne-li přímo nejsledovanější) duel aktuální základní části NHL. V předchozím mači dvou kanadských rivalů útočník Calgary Matthew Tkachuk několikrát ostře dohrál Zacka Kassiana. Jenže když si s ním pořízek z Edmontonu chtěl vyřídit účty, Tkachuk se zachoval jako želva.

Schoval se do krunýře, nechtěl se bít.

Kassian za zbití šel na trestnou lavici, od vedení NHL navrch vyfasoval dvouzápasový distanc. Proto se očekávalo, zda a jaká přijde odplata. Zámořské weby předpovídaly nejrůznější scénáře, v nichž zmiňovaly hromadné bitky, férový pěstní souboj, zákeřný faul nebo spor, který může přerůst v celoživotní nenávist.

Tkachuk s Kassianem se v závěru první třetiny skutečně poprali. Hned po buly bez zájmu o puk shodili rukavice jako v drsné éře bitkařů.

„Chtěl se rvát hned od začátku zápasu, ale chtěl jsem si chvíli počkat,“ líčil stanici Sportsnet edmontonský útočník Kassian. „Ale vážím si ho, že tentokrát do toho šel. Beru to tak, že už je po všem.“

Šarvátek v poutavé bitvě o promrzlou provincii Alberta bylo víc. Vždyť se málem popral i brankář Calgary, který dal záhlavec dotěrnému útočníkovi Chiassonovi, jenž se blízko Rittichovy hlavy nebezpečně oháněl hokejkou.

Nakonec vynikl Rittich jinak. V nájezdech. „Pomáhají mi zkušenosti, ligu znám líp. Když na mě někdo jede, vybavím si záznam, jak hráč zakončoval a přemýšlím, že to může udělat znova,“ vysvětluje Rittich. „Na druhou stranu hráči jsou v NHL na takové úrovni, že ti z fleku vymyslí tři varianty.“

On se ale teď dostal do stavu, kdy nad nimi vítězí.