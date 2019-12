Chytil parádním sólem nasměroval Rangers k výhře, Kaše asistoval

Rangers uspěli po třech porážkách v řadě, když své fanoušky potěšili jasným výsledkem 5:1 nad Anaheimem. Hosté hrající druhý zápas ve dvou dnech tak nenavázali na sobotní výhru 6:5 po nájezdech nad Islanders.

New York měl jasnou střeleckou převahu 41:20 a nebýt dobrého výkonu veterána Ryana Millera mohli Ducks opouštět Madison Square Garden ještě s větším přídělem. Do vedení domácí poslal probuzený střelec Filip Chytil (15:01, 1+0, +1, 3 střely).

Český mladík po deseti startech bez branky zaujal parádním sólem už v 8. minutě, kdy nabral rychlost ve středním pásmu a ukázal bránícímu Adamu Henriqueovi záda. Své deváté trefy sezony docílil bekhendovou střelou z pravého kruhu.

Krátce na to zvyšoval do odkryté klece dorážející Brett Howden. Anaheim vymazal nulu na kontě Henrika Lundqvista v 10. minutě, kdy po střele Ondřeje Kašeho (17:17, 0+1, +/-: 0, 4 střely) z brankoviště doklepl puk do sítě Sam Steel. Nic dalšího už ale švédský rekordman hostům nedovolil a na druhé straně naopak úřadoval urostlý forvard Chris Kreider, jenž v 13. a 37. minutě navýšil své střelecké konto na 10 zásahů. Poslední slovo si vzal v úvodu třetí třetiny při hře v oslabení skórující Mika Zibanejad.

Ve třetí třetině zatrnulo domácím fanouškům, když na ledě zůstal ležet Chytil. Ošklivě vypadající zvrtnutí levé nohy se však naštěstí neukázalo být vážnější, když se v samotném závěru ještě na pár střídání vrátil na led. Na marodce Rangers již aktuálně figuruje druhý český zástupce z kádru, s kolenem laborující obránce Libor Hájek.

Výsledky NHL:

New York Rangers New York Rangers : Anaheim Ducks Anaheim Ducks 5:1 (3:1, 1:0, 1:0) Góly:

07:14 Chytil (Lemieux, Skjei)

08:45 B. Howden (DeAngelo, Panarin)

12:16 Kreider

36:09 Kreider (Zibanejad)

41:16 Zibanejad (R. Strome) Góly:

09:57 Steel (O. Kaše) Sestavy:

H. Lundqvist (Georgijev (A)) – Skjei, Trouba, M. Staal (A), DeAngelo, R. Lindgren, Fox – Kreider, Zibanejad (A), Fast (A) – Panarin, R. Strome, Bučněvič – Lemieux, Chytil, B. Howden – Haley, McKegg, Br. Smith. Sestavy:

R. Miller (Gibson) – H. Lindholm (A), Manson (A), Fowler, Gudbranson, Ja. Larsson, Del Zotto – Jones, Steel, O. Kaše – D. Shore, Henrique (A), Holzer – Sprong, Comtois, Lundeström – Deslauriers, Carrick, Rowney. Rozhodčí: Hebert, L'Eouyer – Nagy, Baker Počet diváků: 17 465

San Jose Sharks San Jose Sharks : Vegas Golden Knights Vegas Golden Knights 0:0 (-:-, -:-, -:-)

Detroit Red Wings Detroit Red Wings : Arizona Coyotes Arizona Coyotes 0:0 (-:-, -:-, -:-) Sestavy:

Howard (J. Bernier) – Green, Nemeth, Hronek, Daley, Bowey, Lashoff – Zadina, D. Larkin (A), Bertuzzi – Fabbri, Filppula, Athanasiou – Erne, Glendening (A), Helm – Perlini, Ehn, Abdelkader (A). Sestavy:

Raanta (Hill) – Ljubuškin, Ekman-Larsson (C), Goligoski, Chychrun, Oesterle, Ness – Kessel, Dvorak, Hall – Schmaltz, Söderberg, Keller – Hinostroza, Stepan (A), Crouse – Garland, Richardson, Grabner.