Hvězda Nečas po zkratu Caroliny: Takovou divočinu jsem ještě nezažil

Jeho tým začal utkání před Štědrým dnem katastrofálně. Po pěti minutách Carolina prohrávala už 0:3 a místo nebohého brankáře Reimera naskočil do hry český gólman Petr Mrázek.

A tím začal zvrat č. 1. Hurricanes nejprve snížili v oslabení, načež mladík Martin Nečas vyrovnal dvěma trefami, když na konci prvního dějství šikovně tečoval Wallmarkovu střelu a ve druhé třetině vypálil přesně z pravého kruhu. Prsty měl Nečas i v gólu na 4:3, když zpoza branky našel přesně střelce Haulu.

Obrat Caroliny včetně dvou gólů Martina Nečase:

„Ve druhé třetině jsme dominovali, ale co jsme předvedli v té první, to byla hrůza,“ popisoval neskutečný zápas Nečas. „A třetí třetina? Nedokážu popsat, co se v ní stalo. Bláznivější zápas jsem ještě nezažil.“



Zatímco Carolina se ve druhé části dokázala prosadit třikrát během 64 vteřin, Toronto ji ve třetí dvacetiminutovce ještě o fous trumfla, když otočila skóre z 4:6 na 7:6 za pouhých 59 sekund.

„Lidi si možná tu podívanou užívali, ale pro nás to bylo brutální,“ pravil sklesle Erik Haula, Nečasův parťák z útočné formace. V triu s Ryanem Dzingelem nasbírali dohromady devět bodů, přičemž jen Nečas měl na kontě čtyři (2+2). Za své osobní maximum v NHL byl vyhlášen třetí hvězdou zápasu.



Jenže ještě o bod víc si připsal Mitch Marner (2+3), který řídil divokou jízdu Toronta za definitivním obratem. „Jsem ještě pořád plný adrenalinu, srdce mi buší jako blázen!“ zůstával dlouho po utkání nahecovaný Marner.

Zato na straně Nečase a spol. skončila křivka emocí ten večer na opačné straně.