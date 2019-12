Chytil o šanci v dresu Rangers: Každá vteřina rozhoduje

Na druhou stranu hrajete v průměru kolem čtrnácti patnácti minut, a naposledy v Torontu jste se dokonce na chvíli objevil vedle hvězdného Rusa Panarina.

To bylo dané tím, že spoluhráč Strome dostal čtyřminutový trest, díky tomu mě posunuli na pozici druhého centra. Pak se všechno vrátilo do normálu. Ale samozřejmě si toho vážím a snažím se pomáhat týmu, jak to jde.

Bylo na začátku sezony těžké skousnout, že musíte na farmu?

Já to tak ani nebral. Jasně, určité zklamání tam bylo, ale soustředil jsem se na svou hru, abych se zlepšil. Věděl jsem, že na tréninkovém kempu byla spousta věcí, co se nepovedla, ale hodil jsem to za hlavu. Naopak si myslím, že mi pobyt na farmě pomohl. Dostal jsem tam spoustu prostoru na ledě a hrál všechny důležité situace. což mě posunulo. Pak jsem se vrátil, dostal šanci a i díky zranění spoluhráčů přišlo víc prostoru. Snažím se vybudovat si pozici, máme vyrovnané lajny, důležité je, že vyhráváme.

Objevujete se i na přesilovce, byť ne tolik.

Většinou to bývá tak, že první lajna je během ní většinu času na ledě a my to dohráváme jen ve chvíli, když nedají gól. I to je dobré, můžu se od nich učit, jsou to všichni výborní hráči.

Máte českého spoluhráče Libora Hájka, jak si to užíváte?

Je to super! Je to něco jiného oproti tomu, když jsem tu sám. Známe se z dvacítek, trávíme spolu spoustu času. Je to výborný kluk a skvělý hokejista. Pomáháme si, trénujeme spolu, zlepšujeme se navzájem.

Jak prožíváte Vánoce?

Strávil jsem je s rodiči a přítelkyní, do toho jsem hrál spoustu zápasů, které na sebe navazovaly. Naštěstí jsme měli zasloužené tři dny volna, naložili jsme s nimi nejlíp, jak jsme mohli: pořádně jsme si odpočinuli a připravili se na těžké zápasy, které jsou teď v rychlém sledu.

Jak si zvykáte na New York?

Je to druhý rok, co tam žiju. Pořád se s tím sžívám. Je lepší, že je se mnou přítelkyně, podporujeme mě. A navíc za mnou létá celá rodina.