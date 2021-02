Pastrňák a Krejčí asistovali u další výhry, bodovali i Zadina s Ruttou

Připravujeme podrobnosti.

Philadelphia - Boston 1:2 (za hosty Krejčí a Pastrňák 0+1), Tampa - Detroit 3:1 (Rutta 0+1 - Zadina 0+1), Florida - Nashville 2:1, Anaheim - San Jose 4:5SN, Vegas - Los Angeles 5:2.

Sestavy: Vasilevskij (McElhinney) – Hedman, Rutta, McDonagh (A), Černák, Sergačjov, C. Foote – Palát, B. Point, Stamkos (C) – Killorn (A), Cirelli, T. Johnson – Coleman, Gourde, Goodrow – Maroon, M. Joseph, L. Schenn.

Florida Panthers Florida Panthers : Nashville Predators Nashville Predators 2:1 (0:1, 2:0, 0:0)

Góly:

25:58 Barkov (Verhaeghe, Tippett)

35:31 Verhaeghe (Barkov, Weegar) Góly:

04:04 Sissons (Josi, Ellis)

Sestavy:

Driedger (Bobrovskij) – Weegar, Ekblad (A), Nutivaara, Strälman, Yandle, Gudas – Verhaeghe, Barkov (C), Duclair – Huberdeau, Wennberg, Hörnqvist (A) – Vatrano, Luostarinen, Tippett – Acciari, Lammikko, Hinostroza. Sestavy:

Rinne (Saros) – Josi (C), Ellis (A), Ekholm, Fabbro, Borowiecki, Benning – F. Forsberg, Duchene, Mikael Granlund – Grimaldi, Järnkrok, Arvidsson – Cousins, Haula, Tolvanen – Trenin, Sissons, Olivier.

Rozhodčí: O'Rourke (CAN), Hanson (CAN) – Murray (CAN), Flemington (CAN)

Počet diváků: 3 977