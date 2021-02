Udělejte ze mě Krakena. Seattle bude stejně super jako Vegas, slibuje kouč

Kdo to je? Možná si velmi výřečného chlapíka pamatujete coby trenéra Washingtonu, který hned ve své první sezoně 2007/08 po povýšení do NHL z farmy v Hershey získal cenu pro nejlepšího kouče roku Jack Adams Trophy. A to i navzdory tomu, že k týmu přišel až v polovině sezony.



Později trénoval Anaheim, NHL ocenila jeho kvality nominací na All Star Game. Po loňském vyhazovu v Minnesotě je bez stabilní práce a vidět je převážně jako analytik NHL Network.



Je to otec čtyř dětí, bouřlivák, velký živel. Muž, co se nebál posadit i opěvovaného Alexandra Ovečkina. A jeden z mála trenérů, jenž dostal z Minnesoty padáka i navzdory tomu, že jeho hráči bojovali o play off.



Šestašedesátiletý taktik je i přes pokročilý věk pořád ve skvělé kondici a teď si v podstatě sám řekl o místo na nové adrese v Seattlu potom, co se jej zámořští reportéři serveru The Athletic ptali na jeho názor na trenérskou práci u nového celku NHL.

„Bylo by skvělé být u začínajícího týmu a být stavitelem. Celá ta myšlenka je vzrušující. Zvlášť potom, jak velký úspěch se hned na startu podařilo udělat ve stejné situaci Vegas,“ říkal nadšeně Boudreau.

Kouč Bruce Boudreau ještě na střídačce Minnesoty.

Podle něj se o novou trenérskou práci v Seattlu strhne rvačka. Už proto, že nynější systém výběru hráčů na rozšiřovacím draftu poskytuje nováčkovi i díky ochraně určitého počtu hokejistů v ostatních týmech mnohem lepší možnosti, než to bývalo při expanzích v dobách minulých.

„Není to stejné jako skládat tým v roce 1967. Tenkrát jste dopředu věděli, že hned tak dobří nebudete, z každého mužstva jste dostali jen takové zbytky. Výběr Vegas je skvělý příklad pro Seattle, protože může začít s opravdu dobrým mužstvem,“ dodal Boudreau, proč má zájem získat ještě jednu smlouvu v NHL.

Ostatně ve hře bude hned několik velkých kandidátů. V zámoří se bere za hotovou věc, že generální manažer Ron Francis má na seznamu právě bývalého kouče Vegas Gerarda Gallanta, jenž postoupil s nově složeným kádrem hned do finále Stanley Cupu. Na stejné rovině má být i Mike Babcock, jenž po skandálu začíná znovu trénovat v domácím azylu u juniorky Saskatchewanu, kde začínal i jako hráč.

Nově se objevila spekulace, že ke Kraken má po této sezoně namířeno Nečasův kouč z Carolina Hurricanes Rod Brind’Amour. Zmiňuje se také bývalý hráč Buffala Mike Grier, který by se v případě jmenování stal prvním hlavním trenérem NHL tmavé pleti.



V souvislosti s Kraken se skloňuje i jméno Švéda Rikarda Grönborga, někdejšího velmi úspěšného trenéra švédské reprezentační dvacítky i A-mužstva, trénujícího momentálně švýcarské Zürich Lions. O jeho dlouhodobém zájmu pracovat opět v zámoří se dobře ví.



Boudreaua jako jednoho ze žhavých kandidátů na obsazení exponovaného místa favorizuje i list Seattle Times. Oblíbeného muže ženou na lavičku dva pádné důvody.

Zaprvé se už koncem loňského roku zmínil, že by si přál dostat ještě jednu šanci na zisk Stanley Cupu, který mu unikal. Tím druhým je právě radost z budování od píky. A s vytvářením nového mužstva i nastavením směřování týmu má z minulosti zkušenosti.

„I když to bylo tehdy v nižších soutěžích, dostal jsem šanci založit tým v nové lize v Muskegonu (v Colonial Hockey League v roce 1992) a také v Mississippi (v ECHL v roce 1996). Taková práce je pro vás vzrušující, protože je to něco úplně nového,“ tvrdí Boudreau.

Komu dá nakonec generální manažer dvaatřicátého týmu NHL Francis přednost?