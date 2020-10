Seattle hledá hlavního „Krakena”. Bude koučem Babcock, nebo Gallant?

I když se zdá, že Krakeni spí, vytrvale se připravují na svůj vstup do nejvyšších hokejových pater. Stavební dělníci dokončují práce na rekonstrukci supermoderní Climate Pledge Areny, do organizace přišlo sedm nových zaměstnanců různých profesí od videoanalýzy, kondiční přípravy až po management hokejového vybavení.

A teď se živě debatuje o obsazení té nejdůležitější pozice na střídačce. Když se vloni objevil na letišti v Seattlu Barry Trotz, fanoušci udělali pozdvižení a brali jako hotovou věc, že vítěz Stanley Cupu s Washingtonem bude prvním mužem tamní lavičky.



Vizualizace arény týmu Seattle Kraken. Vlajka týmu Kraken zavlála i na legendární seattleské věži Space Needle.

Ty zprávy se ukázaly jako liché. Trotz byl nakonec jmenován koučem New York Islanders. A tam, jak je jeho zvykem, odvádí velmi solidní práci a posouvá tým výkonnostně vzhůru.

Někdejší vynikající hráč Ron Francis nyní v křesle manažera Seattlu podle zámořského reportéra televizní stanice TSN Darrena Dregera s výběrem kouče nespěchá. „Chce udělat správné rozhodnutí. Čas stále hraje v prospěch Seattlu, i když tu byly komplikace kolem dohrání sezony 2019/20,“ říkal ještě před koncem současné sezony. Chce mít trenéra pod smlouvou maximálně od konce roku, aby měl dostatečný prostor vysondovat posily připadající v úvahu na rozšiřovacím draftu.

Vítěz Stanley Cupu, nebo miláček Vegas

Teď se skloňují dvě neméně slavná jména. Gerard Gallant a Mike Babcock. Všechna dávají smysl. Jsou momentálně volní, zažili finále Stanley Cupu a mají mimořádně velké zkušenosti. Babcock získal pohár dokonce dvakrát.

Mike Babcock Trenérské úspěchy 2x vítěz Stanley Cupu (asistent Anaheimu, hlavní kouč Detroitu)

2x zlato z OH

Vítěz Světového poháru

Vítěz MS s Kanadou

Vítěz MS do 20 let

Člen prestižního Triple Gold Clubu



Babcock dostal v Torontu padáka 20. listopadu kvůli aféře týkající se jeho chování k hráčům. Nikdo mu však nemůže upřít, že má výsledky. S reprezentací Kanady vyhrál dvakrát olympijské hry, po jednom triumfu má z mistrovství světa a Světového poháru. Od prosince dělá poradce na univerzitě ve Vermontu a je jasné, že do vrcholového hokeje by se ještě chtěl vrátit.

Největší potíží pro jeho návrat do ligového dění je právě jeho pošramocená pověst. A otázkou je, zda by to Francis s Babcockem riskl i s vědomím, že si proti sobě pobouří fanoušky v době, kdy podobné kauzy Amerika tvrdě odsuzuje.

Příběh Gerrarda Gallanta je také barvitý. Kouče mívali hráči vždy v oblibě, jenže na Floridě po neúspěších dostal potupný vyhazov tak, že po posledním prohraném utkání během týmového tripu nasedl na taxík a domů se musel dostat po vlastní ose.

Hned nato mu zavolal tehdejší manažer Vegas Golden Knights George McPhee, že by pro něj měl novou práci u týmu chystajícího se na velkolepý vstup do ligy.

Dál tu úžasnou kapitolu jeho života možná znáte. Sezona s hráči posbíranými ze všech ostatních klubů NHL a následná jízda celou soutěží až do finále Stanley Cupu hned v zahajovací sezoně. Ohromující.

Gerard Gallant dovedl Vegas Golden Knights do finále Stanley Cupu.

Spojení Gallanta se Seattlem dává smysl. Má cit pro výběr hráčů, umí pracovat s dodaným hráčským materiálem a dokáže budovat vítězné mužstvo. Navíc by se stal prvním trenérem, co koučoval dvě mužstva nastupující do NHL v tak krátkém rozmezí po sobě. Pro ostatní kluby je volný od 15. ledna, kdy se s ním rozloučili ve Vegas.

Gerrard Gallant Trenérské úspěchy Vítěz Jack Adams Award pro nejlepšího kouče NHL

1x finalista Stanley Cupu



MS: 1x zlato, 1x stříbro

1x vítěz Memorial Cupu v CHL

2x vítěz QMJHL



„Těžko říci, jestli konec sezony nějak změnil uvažování Seattlu ohledně obsazení pozice hlavního kouče a jeho asistenta. Každopádně se o příchodu Gerrarda Gallanta mluví už od jeho propuštění z Golden Knights. A na tom se nic nemění,” dodává Dreger s tím, že podle jeho informací však Francis žádná jednání s kandidáty na nejdůležitější post u týmu ještě nezahájil.

Severský král šampionátů

Do toho všeho ještě může vstoupit jeden evropský trumf a velké lákadlo. Rikard Grönborg. Dvaapadesátiletý Švéd už v Severní Americe koučoval mládežnické týmy a pak léta působil na různých úrovních u domácí reprezentace. S národním týmem třikrát vyhrál mistrovství světa, jednu zlatou medaili má z šampionátu dvacítek.



Primární logo (vlevo) a styl písma nového týmu NHL, Seattle Kraken.

Před časem se nechal slyšet, že ukončí své reprezentační angažmá a je připravený na zámořskou výzvu. Ne že by zájem nebyl. Grönborg je podle mnohých expertů pokrokový trenér, vyznává severoamerické metody koučinku a práce s hráči. V Evropě si vydobyl velké renomé. Jen se doposud s žádnou organizací za Atlantikem nedomluvil, a tak už druhou sezonu koučuje švýcarský Zurich Lions.

Každý z těch tří je jiný. Babcock dokáže zpražit i rozhodčí, když je třeba. Gallant je energickým typem kouče neustále promlouvajícího k hráčům. Grönborg je naproti nim klasický chladně působící Seveřan, co si vzletné proslovy i výbuchy vzteku nechává mimo záběry kamer.



Ukáže generální manažer Francis na něj, nebo si vybere jiný vítězný typ kouče vybírajícího historicky první soupisku Seattlu?