Král produktivity NHL draží dres, Draisaitl podpořil nemocného beka

Šmídovi se podařilo získat na pomoc dvacetiletému kolegovi hvězdného německého útočníka Leona Draisaitla z týmu Edmonton Oilers.

Vítěz bodování letošního ročníku kanadskoamerické NHL dal do aukce originální hraný a podepsaný dres. Jeho cena se ve středu na stránce www.sportovniaukce.cz vyšplhala přes 11 tisíc korun.

Dres Detroit Red Wings věnoval do dražby i bývalý slavný útočník NHL Jiří Hudler.



Už dříve se do aukce pro nemocného hokejistu, který hrál na liberecké farmě v Benátkách, zapojily další hokejové hvězdy. Hokejka Davida Kašeho se vydražila za 50 tisíc korun, do aukce šla také helma brankáře Patrika Bartošáka. Do dražby se zapojili i hráči Liberce - své hokejky nabídli Jaroslav Vlach, Marek Zachar nebo Michal Bulíř.

Buchtelovi blízcí také zřídili transparentní účet, kde se shromažďují peníze na léčbu a plnění snů mladého hokejisty, jehož kariéru přerval zhoubný nádor na srdci. Sem může přispět každý, například český hokejový svaz poslal 200 tisíc. Přidal se i nový reprezentační trenér Filip Pešán.



„Ondra Buchtela se v poslední době dozvěděl velmi vážnou diagnózu a statečně bojuje se zákeřnou nemocí. Na jeho podporu začalo vznikat několik dobročinných akcí a vznikl i transparentní účet, na který budu rád, když přispějete, stejně jako jsem to udělal já. Ondro, držíme ti palce,“ vzkázal Pešán.