Buchtelu lékaři odepsali, naštvalo Lauka. Nechal si vytetovat jeho iniciály

Rozčiloval jste se, že české zdravotnictví Buchtelu odepsalo. Proč?

Zasáhlo mě to jako každého, komu by řekli, že někdo blízký má rakovinu a nemá moc šancí na přežití. Napsal jsem to v emocích. Ale za tím, co jsem uvedl, si stojím. Určitě jsem to nemyslel na všechny doktory. Omlouvám se těm, kterých se to dotklo a kterým to nepatří. Ale svůj názor měnit nebudu.

A ten je jaký?

Ondra byl mladý, bylo mu dvacet let a nevím, jaký je lepší čas bojovat pro člověka, který má vůli žít, vůli se léčit. A nedokážu nějak pochopit, že se na něj, když to řeknu blbě, vykašlali.

Měl by jinde větší naději? V Česku mu ji nedávali, plánoval léčbu v Itálii.

Úplně se k další léčbě, která by mohla nebo měla být, vyjadřovat nechci, protože to bylo přání rodiny. Nechce, abych o tom mluvil. Ale myslím si, že se to tady zanedbalo.

Jak jste si s Buchtelou byli blízcí?

Ondra byl po mnoho let asi můj nejlepší kamarád. Je těžké o tom mluvit, bohužel se stalo, co se stalo. Já jsem jenom šťastný, že jsem ho stihl vidět před třemi týdny. Jsem za to moc rád, protože bych si v životě neodpustil, kdybych ho nenavštívil. Byli jsme v kontaktu přes mobil, sociální sítě a s jeho Aničkou, chtěl jsem být i víc, ale kvůli počáteční léčbě to ani moc nešlo.

Jak velká ztráta to je pro český hokej?

Byl talentovaný a hodně dobrý hokejista. Pro český hokej to je velká ztráta, ale pro všechny ostatní a hlavně jeho blízké ještě větší. Ondra byl skvělý člověk!

Smuteční hosté přicházejí do obřadní síně v Bystřanech, kde se konalo poslední rozloučení s hokejistou Ondřejem Buchtelou. Na snímku hokejista Jakub Lauko (uprostřed), kamarád a bývalý spoluhráč.

Jeho iniciály O. B. a číslo dresu 4 jste si nechal vytetovat.

Chci, aby se mnou byl napořád a hrál se mnou v jedné lajně dál jako v Chomutově.

Jaký byl spoluhráč?

Hrál jsem s ním hrozně rád, rozuměli jsme si na ledě i mimo něj, budu na Ondru vzpomínat v nejlepším. Strávili jsme spolu strašně času ať na škole, na zimáku nebo i ve volnu. Teď vím, že si mám vážit toho, co máme. Je vidět, že v okamžiku se může život otočit o 180 stupňů. Je to prostě strašné! Na Ondru nikdy nezapomenu.