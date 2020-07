Přátelé hokejisty Buchtely, který bojuje s rakovinou srdce, žádají o pomoc

„Nikdy bych nevěřila, že se někdy dostaneme do situace, abychom tohle museli udělat, ale cesty osudu jsou nevyzpytatelné a stalo se to. A proto jsme se my, nejbližší kamarádi, rozhodli tenhle účet založit,“ uvedla na svém instagramovém profilu Pavla Zbíralová.

Ústecký odchovanec Buchtela, který má 27 extraligových startů za chomutovské Piráty a nyní je kmenovým hráčem libereckých Bílých Tygrů, se s krutou diagnózou svěřil na svém Instagramu zkraje června: sarkom na srdečním svalu, který zasáhl i obě plíce.

„Ondra byl paliativním týmem propuštěn do domácí péče. Momentálně se mu daří lépe, ale každý den je to jako na houpačce. Je odkázaný na kyslík, invalidní vozík a bez dopomoci druhého vlastně nic nezvládne,“ píše Zbíralová.

„Protože se situace odehrála velmi rychle a nás tlačí čas, sháníme tímto způsobem peněžitou podporu. Jako přátelé si přejeme, aby měl Ondra ten největší komfort. Proto bychom rádi pomohli v tom, aby se vybrané peníze vynaložily nejen na lékařské potřeby, lékaře a zdravotnické pomůcky, ale taky na jeho plány a sny. Na to, aby si mohl život užívat na 100 procent, ačkoliv je teď omezený.“

Číslo transparentního účtu je 123-0762430277/0100, k podpoře vyzývají také hokejové kluby, kterými prošel.

A hokejisté napříč soutěžemi i kluby draží své hokejové propriety. Třeba Buchtelův bývalý spoluhráč z Chomutova, nyní útočník Philadelphia Flyers v NHL David Kaše na svém Instagramu nabízí hranou hokejku s jeho podpisem, nejvyšší příhoz se vyšplhal už 50 tisíc korun.

Přidali se i další hráči, třeba Nicolas Hlava, Jakub Lauko, Marek Hovorka či Dominik Pavlát.

Když zlou novinu Buchtela oznamoval přes sociální sítě, napsal: „Ve 20 letech raka nečekáte, ale když přijde, nezbývá nic jiného než bojovat. Není čas litovat se, ptát se proč zrovna já a ne ten druhej.“

Talentovaný obránce reprezentoval ve všech mládežnických kategoriích, poslední sezonu strávil v prvoligových Benátkách se statistikami 57 zápasů, 9 gólů, 16 asistencí.