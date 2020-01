Frolík si připsal první bod v Buffalu, asistencí přispěl k výhře v Detroitu

Jonathan Huberdeau podpořil gólem a přihrávkou kanonádu Floridy, která porazila Toronto 8:4, a v historické klubové produktivitě předstihl vedoucího Olliho Jokinena. Na kontě má nyní 420 bodů (143 + 277).

Buffalo položilo základ úspěchu v úvodních třinácti minutách, po kterých vedlo 3:0. První dvě branky vstřelil Evan Rodrigues, třetí přidal v oslabení Zemgus Girgensons z úniku, do kterého se dostal poté, kdy Robby Fabbri nezachytil na modré čáře přihrávku Filipa Zadiny.

Detroit v 32. minutě snížil, ale hosté na začátku třetí třetiny dvěma góly během 65 sekund odmítli další drama. U čtvrté trefy asistoval Frolík, po jehož střele od modré čáry získal puk Curtis Lazar a přenechal ho Zachu Bogosianovi. Defenzivní obránce se prosadil po hezkém manévru, kdy si najel od mantinelu do středu hřiště a bekhendem vsítil svůj první gól v sezoně.

Huberdeau se do statistik zapsal poprvé ve 33. minutě, kdy povedeným bekhendovým blafákem zvýšil z rychlého protiútoku už na 7:1. Kanadský útočník si rekordní bod připsal ve třetí třetině, kdy po jeho přihrávce stanovil Mike Hoffman svým druhým gólem v zápase konečnou podobu výsledku. Na straně Toronta vyšel naprázdno Auston Matthews, který v tabulce střelců ztrácí z druhého místa čtyři góly na Davida Pastrňáka.

Mužstvem víkendu je New Jersey. Devils získali nejdříve skalp lídra soutěže Washingtonu po výsledku 5:1 a v neděli porazili 3:1 Tampu Bay, která do utkání vstupovala se sérii deseti výher. Za poražené nastoupil i Ondřej Palát, který předchozí zápas vynechal kvůli problémům s nohou.

Winnipeg Jets Winnipeg Jets : Nashville Predators Nashville Predators 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)

Góly:

Góly:

11:53 Turris (Trenin)

Sestavy:

Hellebuyck (Brossoit (A)) – Morrissey (A), Poolman, D. Kulikov, Pionk, Bitetto, Niku – Connor (A), Scheifele, Laine – Ehlers (C), Wheeler, Roslovic – Copp, Lowry, Perreault – G. Bourque, N. Shore, Appleton. Sestavy:

Saros (Rinne) – Josi (C), Y. Weber, Ekholm, Hamhuis, Tinordi, A. Carrier – F. Forsberg (A), Johansen (A), Arvidsson – Järnkrok, Duchene, Mikael Granlund – Grimaldi, Bonino, C. Smith – Trenin, Turris, Blackwell.

Rozhodčí: Dwyer (CAN), Pochmara (USA) – Murchison (CAN), Barton (CAN)

Počet diváků: 15 325