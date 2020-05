Nejhorší tým NHL Detroit trenéra nemění, Blashill zůstává

dnes 8:33

Jasně nejhorší tým NHL Detroit nebude po mizerné sezoně měnit trenéra a tým nadále povede Jeff Blashill. Potvrdil to generální manažer Steve Yzerman. Blashilla čeká na střídačce hokejistů Red Wings šestý rok, do play off je dovedl jen napoprvé.

Základní část byla oficiálně ukončena v úterý večer a pro Detroit, jehož barvy hájí i česká dvojice Filipů Hronek a Zadina, sezona stejně jako pro šest dalších celků skončila. Yzerman oznámil, že se drží svého dlouhodobého plánu přestavby. „V tuhle chvíli nemám v úmyslu dělat změny na trenérském postu. Myslím si, že by nebylo spravedlivé soudit ho na základě našich výsledků. Musíme nejdříve vylepšit tým, aby byla kritika oprávněná,“ řekl Yzerman. Uznal, že proces přestavby je pro všechny fanoušky bolestivý. „Bude to ale nějakou dobu trvat,“ dodal. Detroit má v klubové sbírce jedenáct Stanley Cupů. V této sezoně z 71 zápasů vyhrál jen sedmnáct. Zbylých jedenáct duelů už kvůli koronaviru nestihne, protože pokud se NHL po pauze znovu rozjede, bude se hrát rovnou rozšířené play off.