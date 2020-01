Sice do prázdné, ale beru ho! těší dříče Frolíka první gól v novém týmu

Dvě a půl minuty před koncem se Buffalu podařilo vyhodit puk přes celé kluziště. Hráči Sabres v tu chvíli bránili jednobrankový náskok, navíc hráli v oslabení.

A Frolík?

Nezůstal zaparkovaný na své polovině, ale aktivně se vydal podpořit napadajícího spoluhráče Curtise Lazara. Ten mu pak předal získaný puk a český útočník jej ze strany poslal přesně do prázdné sítě.

Pro mužstvo velmi cenná branka, pro Frolíka navíc odměna za poctivou práci.

„Sice to byl gól do prázdné branky, ale pořád gól, takže ho beru. Doufám, že to tak půjde i dál,“ usmíval se český útočník po utkání v rozhovoru pro klubový web.

Pro 31letého pracanta to byl první gól v dresu Buffala, Sabres pak přidali ještě jeden a v Dallasu vyhráli 4:1.

Tak trochu symbolicky se Frolík trefil v oslabení. V době, kdy měl tým čelit tlaku soupeře.

Právě hra v početní nevýhodě Buffalu v této sezoně příliš nejde, v rámci celé NHL patří jeho čísla k nejhorším. Od Frolíka si proto klub sliboval kromě ofenzivní kvality a zkušeností především zlepšení hry před vlastní brankou a při přesilovkách soupeře.



„Hraje zodpovědně pro tým, velmi dobře se rozhoduje při hře bez puku. Bude pro nás skvělým přínosem do hry v oslabení,“ pochvaloval si příchod zkušeného českého forvarda trenér Sabres Ralph Krueger.

A Frolík zatím očekávání naplňuje. V pěti zápasech, které odehrál v novém působišti, se úspěšnost oslabení Buffala zvedla výrazně nad jeho celosezónní průměr. Sabres navíc vyhráli poslední tři zápasy v řadě a sám český útočník mužstvu pomohl i dvěma body za gól a přihrávku.

Oslabení Buffala S Frolíkem v sestavě ubránili Sabres 11 ze 13 oslabení, což je úspěšnost 84,6 %. Celosezónní úspěšnost Buffala při hře v oslabení je 75,5 % (aktuálně 26. místo v lize).

Pro tým, který sráží nevyrovnané výkony, je to dobrá zpráva. Po skvělém úvodu sezony, kdy Sabres patřili k nejlepším v soutěži, přišel útlum a mužstvo postupně opustilo postupové pozice. Ve Východní konferenci patří týmu 11. pozice, na play off v tuto chvíli ztrácí pět bodů.

„Musíme na sobě dál pracovat,“ burcuje Frolík. „Teď nás čeká proti Nashvillu poslední zápas před pauzou (v době Utkání hvězd soutěž stojí), ten musíme zvládnout co nejlépe.“

Podaří se Buffalu s Frolíkem v sestavě ve zbytku základní části vydrápat zpět vzhůru?

Podívejte se na první gól Michaela Frolíka v dresu Buffala: