Frolík v Omsku? Nepravděpodobné, chce pokračovat v NHL, namítá agent

Server Sport-Express v průběhu týdne informoval o zájmu klubu Avangard Omsk o kladenského odchovance s 850 starty v NHL. Omsk měl Michaelu Frolíkovi nabídnout jednoletý kontrakt, přičemž podle zdrojů ruského serveru „hokejista není proti, leč transfer ještě uzavřen nebyl“.

Spekulaci o přestupu do Omsku nahrávalo i tamní působení kanadského trenéra Boba Hartleyho, jenž Frolíka trénoval v Calgary během sezony 2015/16. Avangard navíc v pátek potvrdil příchod dalšího českého útočníka Jiřího Sekáče z CSKA Moskva.

Jenže se zdá, že s Frolíkovým přestupem do Ruska to nakonec zas tak žhavé nebude. Hráčův zástupce Josef Machala zájem Omsku potvrdil, zároveň ale dodal, že 32letý hokejista touží pokračovat v NHL, kde působí od roku 2008.

„Omsk je hodně nepravděpodobný. Nabídka od nich přišla, ale Michal se rozhodl pro NHL,“ řekl Machala pro iDNES.cz.

Frolíkovi po této sezoně vyprší aktuální pětiletá smlouva, která mu zaručovala 4,3 milionu dolarů ročně. Většinu kontraktu odehrál v dresu Calgary, odkud letos v lednu přestoupil do Buffala. Vzhledem k posunu termínu play off NHL je smlouva stále platná, přestože Sabres do vyřazovacích bojů nezasáhnou.

Volným hráčem by se tak Frolík měl stát až v polovině října. „V té době už by byl Omsk stejně passé,“ vysvětluje hráčův agent. Nová sezona KHL má totiž začít už 2. září.

Vítěze Stanley Cupu s Chicagem z roku 2013 to ale trápit nemusí, neboť jeho prioritou zůstává zámořské angažmá. Zatím ale prý nelze odhadnout, v kterém klubu by mohla jeho kariéra pokračovat. „V NHL si nemůžete být jistí ničím, obzvlášť ne v dnešní situaci. Konkrétní kluby? To vůbec! Všechno je ještě ve hře,“ uzavírá Machala.

Frolík nasbíral v NHL 384 bodů (159+225) v 850 zápasech za Floridu, Chicago, Winnipeg, Calgary a Buffalo. Kromě Stanley Cupu má ve sbírce pět bronzových medailí z mistrovství světa - dvě ze seniorských šampionátů, stejný počet z turnajů do 18 let a jednu z MS dvacítek. Reprezentoval i na olympiádě v Soči nebo na Světovém poháru 2016.