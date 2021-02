Československá stopa v Montrealu: Frolík na farmě, Tatar na tribuně

Frolík nebyl po minulé sezoně v komfortní pozici, protože ho postihl výpadek formy ve chvíli, kdy mu končil pětiletý kontrakt, jež mu zaručoval roční gáži 4,3 milionu dolarů. Ztratilo o něj zájem Calgary a neprosadil se ani v Buffalu.

I proto byl na konci roku rád za kontrakt na 750 tisíc. Možná i kvůli tomu nedostal jedinou šanci. Celou dobu byl s týmem, cestoval s ním i na venkovní zápasy, ale nikdy nedostal příležitost v zápase. Až ho teď Montreal poslal na farmu.

„Chtějí, aby se rozehrál. Michal je pochopitelně z celého vývoje zklamaný, to by byl každý. Čekal, že šance přijde, bohužel nepřišla. Uvidíme, co bude dál,“ říká jeho agent Josef Machala s tím, že je Frolík přesto rozhodnutý sezonu dokončit v zámoří.

„Je to bojovník, navíc věděl, jak to bude mít těžké. Ale děti mu chodí v Americe do školy. Proto jsme se rozhodli, že sezonu za každou cenu dokončí tam.“

Ze stejného důvodu ostatně v létě odmítl dvě nabídky z KHL - ozval se Omsk a CSKA Moskva. „Smlouvy byly na stole,“ popisuje Machala s tím, že zájem z Evropy trvá. Frolíka kromě Ruska láká i Švýcarsko, kde jsou kromě perfektního sportovního a ekonomického zázemí také nesrovnatelně hezčí podmínky pro život.

Na definitivní verdikt je ale pořád brzy, třeba nastane obrat, Frolík se na farmě rozehraje, dostane příležitost v prvním týmu a využije ji. Zdravotně je v pořádku, tak musí jen dřít a doufat, že trenér změní názor. Nebo že dostane prostor díky zranění některého ze spoluhráčů.

Jisté ovšem je, že herní praxi potřebuje jako sůl, protože poslední zápas v NHL odehrál loni před vypuknutím covidové pandemie.

Tomáš Tatar

Frolík však není jediným, kdo v kádru Canadiens zůstává stranou. Ze sestavy totiž vypadl i slovenský forvard Tomáš Tatar, který už v sobotu sledoval zápas proti Torontu pouze na tribuně. Důvodem je nízká produktivita borce, jenž pobírá 4,8 milionu dolarů a po sezoně se stane nechráněným volným hráčem.



„Je to kvalitní hráč a odehrál u nás v minulé sezoně dobré zápasy, ale potřebujeme od něj víc. Sám to ví,“ reagoval klubový manažer Marc Bergevin na status třicetiletého Tatara, jenž ve 14 duelech nastřádal 8 bodů (4+4). Přitom loni byl nejproduktivnějším hráčem týmu s 61 body (22+39) z 68 zápasů.

Montreal je však i bez jeho výraznějšího přispění v tabulce Severní divize na druhém místě.