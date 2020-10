Baby Jágr na rozcestí. Dočká se Frolík ještě smlouvy v NHL?

Frolík má za sebou nepovedenou sezonu a rozhodně mu nepřidává, že se po nevýrazných výkonech v Calgary neprosadil ani po výměně do Buffala. „Frolda je bohužel v hodně špatné situaci,“ říká Václav Prospal.

Kladenský odchovanec se trápí už delší dobu, ideální to nebylo už v předchozí sezoně. V Calgary si stěžoval na nedostatečné herní vytížení. Měl pravdu, nebylo výjimkou, že za utkání odehrál pouze 10 minut, někdy dokonce zůstal na tribuně jako zdravý náhradník.

Dřív byl zvyklý na pozici ve druhém útoku, ale trenérům se jeho výkony nelíbily. Čas na ledě klesal. A tak nakonec požádal o výměnu. První na seznamu zájemců bylo Buffalo. Jenže ani tam Frolíkova čísla nešla nahoru, ač prostoru na ledě už měl mnohem víc.

Částečně doplatil i na to, že Sabres patřili mezi nejslabší mužstva v lize, to však potenciální zájemce nezajímá. „V NHL se kouká hlavně na čísla. Oni chtějí výsledky, chtějí hráče, kteří jsou schopní produkovat. Nejlíp chtějí co nejvíc muziky za co nejmíň peněz,“ popisuje Prospal.

Frolíkovi k dobru nehraje ani věk. Dvaatřicet let sice není žádné stáří, ale v dnešní NHL jsou tato čísla relativní. Pokud nemáte výsledky a věk přesahuje třicítku, nejsou vaše vyhlídky pozitivní. Byť pořád máte co nabídnout.

Frolíkův přínos může mít mnoho variant. Je zkušený, takže může zapadnout k mladším hráčům. Je to bojovník a obětavec, který se neštítí defenzivní práce. V NHL si vybudoval pověst spolehlivého hráče pro oslabení. Stále je to vynikající bruslař, což se v ultrarychlé době hodí. Je šikovný a umí podržet puk, uklidnit v těžších chvílích.



„Kluby se budou dívat po všech hráčích a Froldovo jméno tam určitě bude. Teď jde o to, jestli někdo využije toho, že je k mání. Ať je to, jak chce, tak se mu sezona vůbec, ale vůbec nepovedla. A zrovna když mu končila smlouva...“ podotýká Prospal.

Už během léta se kuloáry prohnala informace o zájmu Omsku. Útočník ji údajně nezavrhl, podle všeho ale chce ještě zkusit štěstí na trhu volných hráčů. První dny ukázaly, že se nového kontraktu nedočká okamžitě. Bude to o trpělivosti, zřejmě bude muset také hodně slevit ze svých finančních požadavků.

Frolíkovo jméno má pořád zvuk. A zrovna v KHL by tento aspekt mohl naplno kapitalizovat.

Je možné, že se do Evropy skutečně vrátí, pokud by v zámoří nedostal nabídku, která by splnila alespoň jeho základní představu. Jeho jméno má pořád totiž zvuk a zrovna v KHL by tento aspekt mohl naplno zúročit, hlavně finančně. Na druhou stranu si musí být vědom, že když ve svém věku opustí NHL, je to nejspíš navždy.

A to ještě nechce. I kvůli rodině, která žije na Floridě.

Frolík v uplynulé sezoně nastoupil celkem k 57 zápasům a vyprodukoval v nich 14 bodů za 6 gólů a 8 asistencí. Po vytouženém přestupu do Buffala dal v 19 zápasech jedinou branku. To jsou bohužel pro něj fakta, na která budou manažeři při rozhodování koukat nejvíc.

Ale kdo ví, třeba někdo bude stále věřit v jeho potenciál a schopnosti. „I já věřím, že by mohl atakovat hranici dvaceti gólů za sezonu, pakliže dostane příležitost v dobré pětce a dostane se na přesilovky,“ soudí Prospal.