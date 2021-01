Třaskavá výměna v NHL: arogantní Laine za rebela Duboise. Komu to prospěje?

Laineho výstřelky ve Winnipegu končí. Po čtyřech sezonách a jednom zápasu za Jets. Že se nabubřelého dvaadvacetiletého mladíka pokusí generální manažer Tim Cheveldayoff zbavit, o tom se vědělo už delší dobu.

Urostlý finský útočník sice patří k hvězdám soutěže, ale v organizaci moc přátelství nenavázal. Povídalo se o jeho hvězdných manýrech, na veřejnosti si stěžoval, že nehraje v první formaci a s nejlepším klubovým centrem Markem Scheifelem. A nakonec si ještě dvakrát zkoušel vyjednat peníze, na které reálně neprokázal výkonnost.

Letos stihl odehrát jediné utkání, než si přivodil drobné zranění znemožňující hrát nejbližší zápasy. Ty už neodehraje v dresu Jets a do Columbusu odchází s pověstí „spratka“.

„Je to těžké, vážně těžké,“ hlesl Laine. „Nechci na to všechno teď myslet, ale radši to hodím za hlavu a vezmu si sebou všechny ty skvělé vzpomínky na tým i spoluhráče. A půjdu dál,“ řekl po trejdu útočník. Očividně byl překvapený, že nakonec Cheveldayoff velmi rychle naplnil své předsezonní hrozby, že může vyměnit kohokoliv včetně Laineho.

„Vážně jsme v Patrikově případě zkusili všechno. Je to dobrý kluk, ale dali jsme ho k několika spoluhráčům a nic. Vloni hrál většinu času s Markem Scheifelem, ale koukali jsme se na ně a viděli jsme, že jim to dohromady prostě nefunguje,“ vysvětloval Cheveldayoff, co bylo jedním z důvodů Finova odchodu.

Otázka zní... polepšil si Winnipeg? Cheveldayoff a jeho protějšek Jarmo Kekäläinen z Columbusu dojednali výměnu Laineho za centra Pierre-Luca Duboise. Borce nespokojeného pro změnu v kádru Blue Jackets, který už před sezonou rebeloval.

Poslední měsíc se v zámoří nemluvilo o ničem jiném než o jeho trejdu, o který už hráč stejně během zimní pauzy stejně požádal. Dubois veřejně prohlašoval, že chce z týmu zmizet. Kouč Tortorella nejdříve problémy s hráčem nepřiznával. Později už bylo jasné, že mezi nimi není vše v pořádku. 21. ledna jej dokonce během druhé třetiny zápasu s Tampou posadil.

„To není otázka jednoho střídání. Vyvíjelo se to už posledních pět zápasů,“ řekl Tortorella, ačkoliv bylo zřejmé, že si výbušný trenér oproti zvyklostem dobře hlídal svou řeč.

Filip Hronek z Detroitu (vpravo) a Pierre-Luc Dubois z Columbusu bojují o puk.

Tortorellovi už se delší dobu zdálo, že Dubois hokeji a Blue Jackets nedává všechno. Proto svolil k co možná nejrychlejší výměně. „Nechtěli jsme čekat, až přijde řada na nějaké situace na ledě, nechtěli jsme čekat, až na něco dojde v šatně. Moje práce je sledovat přístup a úsilí hráče.“

I proto se Columbus nakonec Duboise zbavil navzdory tomu, že s hráčem podepsal novou smlouvu. Tortorella chce totiž v kabině dříče, který odvede pro mužstvo všechno - pěkné akce, srážky v rozích, pendlera do obrany. U mladého Kanaďana se mu tyto schopnosti vytrácely.

„Je to tvrdý kouč a já to beru. Není v tom nic osobního. Vyrostl jsem vedle mého táty, který je také trenér, a ten mi kladl na srdce, že když vás trenér zkouší a testuje, nikdy to není osobní. Chce to nejlepší pro vás. A tak vidím i Tortse. Chovám k němu velký respekt,“ řekl Dubois televizní stanici Sportsnet.

„Je to jen o tom, že už delší dobu vstávám s tím, že se prostě musí něco změnit, a teď to přišlo,“ dodal. Spekulovalo se nad tím, že se do něj Tortorella v minulosti veřejně několikrát opřel. „Někdo by mohl říct, že je to hlavní důvod, ale tak to není,“ popřel útočník.

Ta výměna má zajímavé pozadí i smysl.

Manažer Columbusu Kekäläinen je Fin, tudíž krajana Laineho dobře zná od mládí a měl by zvládnout jeho svéráznou náturu. Zadruhé potřeboval do kádru plného talentu získat prvotřídního střelce, který mu v mozaice chyběl.

Čeká ho jediná výzva, podepsat v létě s Lainem nový kontrakt a soudí se, že by to kvůli hráčově tvrdohlavosti nemuselo být jednoduché. Kekäläinen už v minulosti ovšem ukázal, že pokud se s hvězdami mužstva neshodne na výši jejich gáže, nemá problém je pustit konkurenci. Tak to udělal v případech Rusů Panarina i Bobrovského.

Dříve se navrch nebál vyměnit potížistu Ryana Johansena do Nashvillu za talentovaného zadáka Setha Jonese. Teď věří, že neklidného krajana dokáže zkrotit.

„Nejlepší trejdy bývají ty, které pomohou oběma mužstvům a to je právě tento případ, který se odehrál,“ pochvaluje si. Stejně nadšení jsou nyní i ve Winnipegu. Ti totiž sháněli pohyblivého hráče do kombinace k Scheifelemu, který dokáže zabrat na obou stranách hřiště.

Dubois projevil touhu vrátit se co nejblíž domovu, to se mu splnilo. Jeho otec Éric pracuje jako asistent kouče na farmě Winnipegu v Manitobě. Proto je teď v euforii, že se podařilo najít jeho nové vysněné angažmá u Jets. „Celá rodina je nadšená a já taky. Teď jsem vlastně doma,“ říkal rozesmátý hráč.

„V Manitobě jsem zhruba před rokem dokonce trávil karanténu,“ připomněl událost z loňského března.

Ostatní kluboví manažeři v NHL žasnou, k čemu se Cheveldayoff s Kekäläinenem odhodlali, a zároveň oceňují, jak jejich odvážná dohoda prospěje oběma mužstvům.

„Je to dobrý krok pro oba týmy, protože získávají dva hráče, kteří ve svých bývalých klubech zjevně nechtěli být. Ten trejd může pomoct chemii v obou šatnách. Pokud máte hráče nespokojeného s kvalitou spoluhráčů, staví vaše lídry a vašeho trenéra do nezáviděníhodné a nepříjemné pozice,“ tvrdí bývalý výborný gólman Philadelphie a její někdejší manažer Ron Hextall pro server The Athletic.

Nový tým, nové prostředí, noví spoluhráči. A pro Laineho i Duboise je to nová startovní čára. Podaří se uklidnit hokejové rebely?