Drsný Tortorella: Ať mě klidně vyhodí. Koučuju nejlépe, jak umím

Nepříjemná série začala domácí prohrou 2:4 proti Nashvillu a zatím se zastavila na pátém nezdaru na ledě stejného soupeře 1:3. V zámoří se proto začalo spekulovat, zda se Tortorella po šesti letech nebude ze střídačky pakovat.

Velmi upřímný kouč přímé dotazy týkající se jeho dalšího setrvání u mužstva odvrací svým typickým způsobem.

„Víte co? Je mi to jedno. Pokud nade mnou chce někdo vynášet soudy, je to jeho rozhodnutí. Já se odvolání nikdy nebál. Starám se o své věci a koučuju mužstvo, jak nejlépe to dovedu,“ řekl otevřeně Tortorella na tiskovce.



Tortorellova pozice se začala probírat zejména po posledních třech neúspěších, kdy Columbus vstřelil nicotné dvě branky a klesl na páté místo Centrální divize.



Letos si natropil i v souvislosti s útočníky Duboisem a Lainem. U prvního mu vadil přístup a chování. Navíc byl přesvědčený, že mladý Kanaďan nedává do hry všechno, a tak jej 21. ledna v duelu s Tampou klidně po zbytek zápasu posadil.

„Už jsem to říkal mockrát. Nedělám rozhodnutí, co se týče minut na ledě. Je to na hráčích, co mi ukážou,“ vykládal, když nechal Duboise hrát necelé čtyři minuty.



To samé udělal i Lainemu už 8. února při jeho čtvrtém utkání za Columbus po výměně, když se finský snajpr měl během duelu s Carolinou neohrabaně vyjádřit směrem k jednomu z trenérů.



„Je snadné posadit hráče a zároveň je to to poslední, co bych chtěl. A jestliže cítím, že to musím udělat, udělám to,“ uvedl tehdy.

Na přelomu roku navíc kritizoval rozhodčí, za což si vysloužil pokutu ve výši 20 tisíc dolarů (v přepočtu skoro půl milionu korun).



Tortorella si podobné výstřelky s hvězdami i sudími může dovolit díky své reputaci a velmi neortodoxním, ale zároveň úspěšným metodám. Je to vítěz Stanley Cupu s Tampou z roku 2004, koučoval americkou reprezentaci, v Columbusu od svého nástupu vyhrál 217 ze 413 utkání.

Navíc byl prvním trenérem v klubové historii, jemuž se podařilo vyhrát sérii v play off. Na jaře 2019 se mu povedlo vyřadit do té doby suverénní Tampu, svého bývalého zaměstnavatele.



Vyčítá se mu jen příkrý přístup k novinářům. Na štaci v New York Rangers proslul neustálými rozmíškami se sloupkařem NY Post Larrym Brooksem, na jehož adresu používal velmi zemitý slovník.

„Takový je na veřejnosti. Ale všem bych přál ho poznat mimo led. Je to vynikající člověk s velkým srdcem a jsem šťastný, že ho můžeme se ženou nazývat rodinným přítelem. Ano, nějak se chová a prezentuje na střídačce, ale lidi, co ho odsuzují, by ho měli znát v soukromí,“ vyprávěl před lety Tortorellův bývalý svěřenec a dnes kouč Budějovic Václav Prospal.



Nedá se předpokládat, že by se Columbus úspěšného kouče zbavoval po několika nezdarech v řadě, anebo kvůli jeho atypickému projevu k hráčům i veřejnosti. S tím jej také Blue Jackets brali.

Tým je totiž po odchodech opor Panarina či brankáře Bobrovského stále ve fázi přestavby a vytváření mladšího, hladovějšího mužstva, které dokáže dokráčet do závěrečných kol Stanley Cupu.

U toho nejspíš bude stále Tortorella jako kouč.