Těšte se na Tortorellovy peprné komentáře. Vyhozený kouč bude expertem

Tortorella je svůj a proslul neskrývanými emocemi na veřejnosti. Ať se děje cokoliv. Na tiskových konferencích často bavil otevřeností, vtipnými historkami, ale šel z něj i děs.



V někdejším dokumentu o cestě na venkovní Winter Classic se nebál vynadat od plic hráčům za použití vulgárních slovíček přímo před kamerami televizního štábu. Coby kouč slavných New York Rangers se často pouštěl do slovních rozmíšek se sloupkařem NY Post Larry Brooksem, kterého nesnášel za štiplavé názory i popichování.

Podívejte se na jednu z vyhrocenějších tiskovek Johna Tortorelly:



Ve Spojených státech zároveň patří k nejuznávanějším hokejovým postavám vůbec. Vedl tým USA na Světovém poháru, získal Stanley Cup s Tampou v roce 2004 a dvakrát vyhrál Jack Adams Trophy pro nejlepšího kouče sezony v NHL. V lize odkoučoval 1 383 zápasů základní části a dalších 120 v play off. S 673 výhrami se dělí o první místo s Peterem Laviolettem mezi americkými trenéry.



Ač se může zdát, že je mezi mantinely příliš přísný, nesmlouvavý a umíněný, v zákulisí je jiný. Třeba bývalý hráč Columbusu a dnes trenér Václav Prospal o něm řekl, že je to jeden z nejsrdečnějších lidí, jaké zná. Tortorella je prý jinak kliďas a rodinný typ.

63letý Američan si práci v televizním studiu vyzkoušel už v sezoně 2014/15, kdy nenašel trenérské místo po konci ročního angažmá ve Vancouveru. Tehdy pracoval pro skvěle sehraný tým televize TSN.

Proto se hokejové prostředí i fanoušci těší, že zase přinese otevřenost, důvtip i nadhled. Bude takový i ve skutečnosti? „Hokejoví fanoušci by měli očekávat jasné názory. Ale budou zklamáni, pokud očekávají, že Tortorella bude nadávat hráčům, trenérovi nebo klubu,“ řekl pro The Athletic Aaron Portzline, reportér referující o Columbusu.

„Má neuvěřitelné trenérské poznatky z posledních dvou desetiletí koučování v lize, včetně posledních šesti sezon v Columbusu. To v kombinaci s jeho ochotou mluvit upřímněji než většina lidí okolo ligy povede k zájmu o sledování televize,“ soudí.

Tortorella odnesl poslední špatnou sezonu Columbusu, kdy se toho v klubu událo sž příliš. Ambiciózní tým neměl výsledky, stávkující útočník Dubois odešel do Winnipegu a za něj dorazil náladový Fin Patrick Laine. Ani jeho se trenér přezdívaný Torts nebál posadit potom, co uštěpačně odsekl jednomu z asistentů. Třeba ve studiu konečně poví, jak problematické to s ním bylo.