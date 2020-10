Bude z Domiho konečně superhvězda? Zařídit to má kouč Tortorella

V Arizoně měl být talentovaným synem slavného otce a rozkoukávajícím se nováčkem. V Montrealu mužem do prvních dvou útoků. A v Columbusu? Tam bude Max Domi za hvězdného útočníka, který by měl rozhodovat zápasy. Alespoň tak si to představuje kouč John Tortorella, pod jehož vedením se má útočník znovu nastartovat.