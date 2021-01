Aroganci střídá pokora? Budu úplně jiný hráč, slibuje svéráz Laine

„Trejd není nic, nad čím bych přemýšlel. Soustředím se na přítomnost a s tím, co bude zítra, si nedělám starosti. Teď jsem ve Winnipegu, těším se, až budu hrát a jsem ve skvělé formě. Letos budu úplně nový hráč,“ řekl Patrik Laine pro nhl.com po prvním dni tréninkového kempu.

„Myslím, že jsem na dobré cestě, v níž pokračuji od loňského roku. Udělal jsem pár opravdu dobrých kroků správným směrem jako power forward, který může skórovat,“ podotkl.



Mluví sice o své hře, ale v zámoří se probírá především Laineho charakter a jeho nezdravý vliv na tým.



Laineho výkony ve Winnipegu Ročník 2016/17

základní část - 73 zápasů

64 bodů (36 gólů, 28 asistencí, +7)

2017/18

zákl. část - 82 zápasů

70 bodů (44+26, +8) play off - 17 zápasů

12 bodů (5+7, +2)

2018/19

zákl. část - 82 zápasů

50 bodů (30+20, -24) play off - 6 zápasů

4 body (3+1, +2)

2019/20

zákl. část - 68 zápasů

63 bodů (28+35, +8) play off - 1 zápas

0 bodů, -1



Finský mládenec je totiž pořádný svéráz. Ještě než vůbec nakoukl do NHL, sebevědomě prohlásil, že on bude jednička draftu. Spletl se, Toronto si nakonec vybralo kreativnějšího, vyspělejšího a především týmovějšího hráče Austona Matthewse.

Později se nechal slyšet, že jeho individuální dovednosti jsou ohromně na výši a do pěti let bude stejně dobrý, ne-li lepší než vyhlášený ruský střelec a několikanásobný vítěz Maurice Richard Trophy Alexandr Ovečkin.

Když už do NHL skutečně pronikl, začalo se mluvit o jeho aroganci a hvězdných manýrách. Nejprve mu vadilo, že má příliš málo času na ledě. Potom na dálku přes novináře radil trenérům, že jeho schopnosti nejlépe vyniknou v první formaci s časem daleko přes dvacet minut na zápas.

A když došlo po třech nováčkovských letech na jednání o první velké smlouvě a prodloužení spolupráce s Jets, připadal si podhodnocený a odešel trucovat do švýcarského Bernu.



Rozkol zažehnala až dohoda obou stran na poslední chvíli. Křídelník svolil ke kompromisu, klub také lehce ustoupil a zrodil se překotný dvouletý kontrakt na 13,5 milionů dolarů.



Evidentně se mu nevyplatilo velké sebevědomí i přílišné nároky v době, kdy měl předvést to nejlepší. Za přílišnou nabubřelost mu ostatně spílají média i fanoušci. Proto velmi překvapilo, když před novináři v kempu zvolil alespoň na chvilku pokornější tón.



„Letos chci jen hrát dobře. To bude nejlepší pro obě strany. Co se stane v budoucnu, to ani není moje výzva. Jsem tady. Hraju dobře, budu tvrdě pracovat každou noc a to je vše, co mohu udělat,“ tvrdí.

Jeho slovům nejspíš dost napomohly i nedávné spekulace o trejdu. Nahlas se mluvilo o tom, že velký zájem o jeho služby mají New York Islanders, kteří touží navázat na vítěznou dynastii z osmdesátých let. V zákulisí se skloňoval také Finův přesun do nově vznikající organizace Seattle Kraken, kde by byl útočníkem číslo jedna.

Vyšlo rovněž najevo, že během posezonní pauzy si o trejd svého klienta řekl agent Mike Liut a generální manažer Winnipegu Kevin Cheveldayoff na to promptně veřejně reagoval: „Zvažujeme všechny naše možnosti včetně potenciálního obchodování s různými hráči.“

V kempu o tom hovořil i kouč Paul Maurice. „Dnes se tyto věci dostávají ven, ale nemusí to být přímo od hráče. Jde o náznak nebo narážku, že může být čas na změnu. Abych byl upřímný, netrávím čas tím, že bych nad tím přemýšlel. Stačí se spíš dívat. Měli jsme tvrdý trénink, Patrik měl dobrou náladu a je vidět, že chce být dobrý hráč. Byl tvrdý, rychlý a dobrý, jak ho znám. To jediné mě teď zajímá.“



Byť obě strany nyní žijí ve zdánlivé symbióze a Laine působí navenek lehce zkroceným dojmem, začíná být čím dál jasnější, že Cheveldayoff nebude zahálet. Pravému křídlu po sezoně skončí smlouva a zadarmo praváka s laserově přesnou střelou nepustí.



Dvojka draftu NHL 2016 Patrik Laine obléká dres Winnipegu.

Proto by mohl manažer kanadského klubu do dubnové uzávěrky přestupů hledat nového kupce ochotného vzdát se prvních voleb v příštích draftech a najít tak novou, smířlivější a produktivnější hvězdu, která dovede Winnipeg k prvnímu Stanley Cupu.

Je zřejmé, že Jets dochází trpělivost s Laineho chováním, požadavky i nátlakem agenta, ačkoliv mladík neprožil za čtyři sezony v NHL ani jednu padesátigólovou sezonu. Nejblíže se prestižní hranici ocitl v sezoně 2017/18, kdy nastřílel 44 branek, jenže od té chvíle jeho gólová produkce slábne. Když se řeč stočila právě k trejdu i jeho výkonnosti, projevil se zase jako bouřlivák. Tak, jak jej ostatně zná celá liga.



„Nemám na starosti to, co říkají ostatní lidé. Dokonce i Wayne Gretzky byl vyměněn. Hokejisté jsou pořád vyměňovaní. Vždyť je to součást hry a toho si musíte být vědomi,“ kontroval Laine.

Otázkou zůstává, zda nepředvídatelný Seveřan nezmění názor. Do kanadského mužstva se totiž vrátil Paul Stastny, s nímž si náramně rozumí lidsky i pracovně a po Američanově boku zažil nejpovedenější ročník 2017/18.

„Paul je úžasný hráč. Když tu byl, odehráli jsme spolu několik vážně dobrých zápasů a vnímám ho jako skvělý přídavek do top šestky našich útočníků. S ním a Kylem Connorem můžeme udělat velký rozruch. Těším se, až zjistíme, co spolu dokážeme,“ dodal.

Kdysi Laineho srovnávali s finskou legendou Teemu Selännem. Vytříbenému chování by se od vyhlášeného gentlemana mohl učit. Rozporuplný Fin je však vše možné jen ne chladný. Během následujících měsíců proto bude velice zajímavé sledovat, co on i Winnipeg fanouškům v této sáze předvedou.