Podrazil jsem ho. Ale tyran nejsem! Kouč Babcock promluvil o své (ne)vině

Není to tak dávno, co NHL řešila PR katastrofu. Černošský hokejista Akim Aliu, který později nastoupil i v české extralize za Litvínov, obvinil tehdejšího kouče Calgary Flames Billa Peterse z deset let starého projevu rasismu.

Jordán mluvil i o násilné povaze a přidal incidenty s fyzickým napadením.

Bývalý bitkař a raubíř Sean Avery prý zase schytal od jiného kouče Marca Crawforda kopanec do hýždí.

A Mike Babcock? Jeho reputaci uškodily dva příběhy. K oběma se Babcock vrátil v rozhovoru pro web The Athletic. Jeden z nich objasnil, nad druhým vyjádřil politování.

Násilník. Vracejí se mi noční můry, řekl Franzén

Babcock měl švédského útočníka Johana Franzéna duševně trýznit. Vítěze Stanley Cupu právě pod Babcockem v roce 2008 za Detroit a člověka, jehož kariéru předčasně ukončily následky otřesů mozku.

„Říkal mi hrozné věci, jako člověk je otřesný. Tyran. Pořád se třesu, když si na to vzpomenu, vracejí se mi noční můry,“ popisoval Franzén nervové zhroucení.

Rány do hlavy stály Johana Franzéna hodně draho.

„Když o vás něco takového řekne bývalý svěřenec, hodně vás to zraní. Kéž bych věděl, že se tak cítil, mohl jsem s tím něco udělat,“ vyjádřil Babcock lítost. „Spojil jsem se s ním, jenže kromě omluvy s tím už nic nezmůžu... Vždyť já mám hráče rád. Jestli jsem na ně tvrdý? Bezpochyby! Ale že bych chtěl záměrně překročit hranice? Nikdy!“



Bezděčnost svých činů Babcock dokládá tím, že se v průběhu života mnohokrát zapojil do kampaní upozorňujících na problematiku duševně nemocných lidí. Jeho hlas se objevil i v kampani Bell Let’s Talk.

Podraz na hvězdu. Moje chyba, uznává Babcock

Druhý příběh je aktuálnější, týká se totiž elitního 23letého útočníka Mitche Marnera. Verze, kterou zná veřejnost, říká, že ho Babcock donutil sestavit žebříček spoluhráčů podle jejich pracovitosti a seznam pak měl v kabině ukázat všem spoluhráčům.

Na fotce vpravo je Mitch Marner, vlevo kouč Babcock.

„No, takhle se to ale nestalo,“ hájí se Babcock. „Snažili jsme se z Mitche, Mattyho (Auston Matthews) a dalších udělat ty nejpracovitější a největší profesionály, jakými mohou být. S Mitchem jsme byli v mé kanceláři, bavili se o pracovní morálce. Poprosil jsem ho o soukromý žebříček...“



Jenže soukromým nezůstal. Po Marnerovi měl přijít za Babcockem na sezení další útočník Tyler Bozak a kanadský kouč mu Marnerův žebříček během diskuse ukázal.

„Hned jsem si uvědomil, že jsem udělal obří chybu, proto jsem po schůzce okamžitě vyrazil za Mitchem a přiznal se mu, že jsem ho podrazil. Měl jsem to rovnou přiznat celému týmu, ale Mitch z toho nechtěl dělat velkou věc. Bezpochyby jde celá věc za mnou, ne za Mitchem. To já udělal chybu,“ uznal nyní Babcock.



„V průběhu 32leté kariéry trenéra uděláte mnoho věcí, které byste nejradši vrátil. Mluvili jste někdy s manželkou a litovali pak pronesené věty? To je lidská nátura. Snažil jsem se ale vytvářet příjemné prostředí. A já měl s Mitchem dobrý vztah!“

Co dál, Mikeu?

Babcock si teď dává od koučování v NHL pauzu, od léta pomáhá na Univerzitě ve Vermontu vést hokejové mužstvo jako dobrovolný konzultant, v sezoně 2020/21 bude částečně působit i jako expert televize NBC.

Že se ještě objeví jako trenér v NHL, na to se snad dá i vsadit. Teoreticky by se třeba mohl od příští sezony postavit na lavičku nově vznikajícího klubu Seattle Kraken.

Každopádně se nemusí nikam tlačit. Až do roku 2023 mu Maple Leafs vyplácejí ročně skoro šest milionů dolarů za osmiletý kontrakt, který s ním v minulosti podepsali.