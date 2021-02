Zpátky ke kořenům, Babcock bude zase trénovat. Nemůžu se dočkat, řekl

Babcock se od potupného odchodu z nejvyšších hokejových pater živil jako konzultant hokejového týmu univerzity ve Vermontu. Jeho bohaté zkušenosti využila také televizní stanice NBC, jež ho před začátkem letošní zkrácené sezony NHL dosadila na post hokejového analytika.

A teď znovu po více než roce obuje brusle, vezme do rukou píšťalku a bude hráčům Saskatchewan Huskies kreslit na tabuli hru, jak si ji představuje.

Mike Babcock Trenérské úspěchy 2x vítěz Stanley Cupu (asistent Anaheimu, hlavní kouč Detroitu)

2x zlato z OH

Vítěz Světového poháru

Vítěz MS s Kanadou

Vítěz MS do 20 let

Člen prestižního Triple Gold Clubu

Angažmá u tamních juniorů je pro něj návratem ke kořenům. Babcock tu jako mladý začínající hráč působil v sezoně 1981/82. Následující dva roky bude zcela zadarmo připravovat své následovníky. O peníze se přitom obávat nemusí, stále mu totiž běží štědrý kontrakt na téměř šest milionů dolarů uzavřený v Torontu s platností do roku 2023.



„Vážně se nemůžu dočkat, až v Saskatchewanu začnu trénovat. Jsem zase doma. Tady jsem měl příležitost hrát pod legendárním Davem Kingem. To místo má v mém srdci zvláštní místo,“ uvedl po jmenování do funkce pro web tamní univerzity.



„Je to skvělý a historický den pro Huskie Athletics. Jsme nadšení, že se Mike rozhodl vrátit domů a vést naše hokejisty. Máme nesmírné štěstí, že se všechno dokonale sešlo,“ řekl šéf školní kanceláře sportu Dave Hardy.

V Saskatchewanu mají především velkou dávku odvahy a nebojí se vzít na milost odsuzovaného trenéra. „Mikeovy úspěchy mluví samy za sebe a bude skvělým přírůstkem do Huskie Athletics, do mužského hokejového programu a do místní hokejové komunity,“ dodal.



Zadumaná střídačka Toronta v utkání s Floridou. Napjatý je i kouč Mike Babcock.

Na Babcocka vloni praskly hned dva zásadní průšvihy, kvůli nimž přišel v NHL o práci na prominentní adrese u Maple Leafs. Otřesy mozku sužovaný bývalý hráč Detroitu Johan Franzén obvinil svého někdejšího kouče z duševního trýznění.

Hvězdu Toronta Mitche Marnera na společném sezení měl přimět k sepsání žebříčku spoluhráčů podle pracovitosti. Po Marnerovi se kouč setkal s útočníkem Tylerem Bozakem, jemuž zmíněný seznam ukázal. Babcock poprvé o všem promluvil teprve nedávno po čtrnácti měsících a vyjádřil nad svým jednáním politování.

„V průběhu 32leté kariéry trenéra uděláte mnoho věcí, které byste nejradši vrátil. Mluvili jste někdy s manželkou a litovali pak pronesené věty? To je lidská nátura. Snažil jsem se ale vytvářet příjemné prostředí. A já měl s Mitchem dobrý vztah!“ řekl v rozhovoru pro web The Athletic.

Možná že i jeho zpověď a omluva mu znovu otevřely zadní vrátka k návratu do vrcholového hokeje. Babcock jde postupnými kroky. Velmi živě se spekuluje nad tím, který klub z trenérské pozice převezme od příští sezony.

„Vidím zatím jen to, že začala zkrácená sezona a týmy mají trenéry. Je nepravděpodobné, že bych teď trénoval v NHL,“ tvrdil během ledna.



Podle některých zámořských médií od následujícího ročníku povede 32. tým NHL Seattle Kraken, na seznamu kandidátů má být společně s uznávaným Gerardem Gallantem.



Reportér listu Toronto Star Kevin McGran přišel před dvěma týdny s informací, že Detroit topící se v porážkách a bídných výkonech by mohl připravit jeho velký návrat. 57letým koučem mohl nahradit současného trenéra Jeffa Blashilla, který shodou okolností střídal na tomto postu právě Babcocka.