Rusové lanaří Babcocka: Chceme těžit z jeho zkušeností. Čekáme, jak odpoví

Byl by to skutečně kapitální úlovek. Mike Babcock je jediným trenérem, který je členem Triple Gold Clubu, kam jej řadí vítězství ve Stanley Cupu (2008), zlatá medaile z mistrovství světa (2004) a triumfy na olympijských hrách (2010, 2014).

Ještě do minulé středy byl Babcock hlavním koučem Toronta, jenže po šesti porážkách v řadě došla šéfům klubu trpělivost a drahého 56letého trenéra vyhodili. Pro něj je to během třicetileté trenérské kariéry vůbec poprvé, co se ocitl bez angažmá uprostřed sezony.

Co bude dál? Pochopitelně se zatím spekulovalo jen o variantách v rámci NHL. V úvahu připadalo třeba Calgary, které zatím pokulhává, nedaří se třeba ani ambiciózní Tampě. Nebo si snad Babcocka s předstihem zamluví Seattle, který se připravuje na vstup do ligy v roce 2021?

Teď však přibyl další zájemce, který už dokonce potvrdil interes o angažování slavného trenéra. Šéf realizačního týmu ruské sborné Roman Rotenberg v rozhovoru pro server Matč TV uvedl, že s kolegy oslovil slavného kouče a předložil mu nabídku spolupráce.

„Je to tak. Pozvali jsme ho na Mezinárodní hokejové fórum, které se bude konat v Moskvě během prosincového turnaje Channel One Cup,“ přiblížil návrh Rotenberg. „Zatím pořád čekáme na odpověď, ale věříme, že k nám Babcock přijede. Bylo by velmi zajímavé vzít si něco z jeho zkušeností a myšlenek.“

Jindy sebevědomí Rusové v tomto případě našlapují opatrně. V dlouhodobější spolupráci spíše doufají, pozice hlavního trenéra ruské reprezentace je v tuto chvíli v rovině sci-fi. Pokud by však Babcock svolil a dorazil do Moskvy, kde se 14. a 15. prosince představí také český národní tým, mohla by vzniknout i určitá forma systematické spolupráce.

„Rozhodně bychom brali, kdyby byl ochotný pomoct nám pozvednout ruský hokej. Naše nabídka se však týká jen roviny dialogu a výměny názorů. Ale musíme si nejprve počkat, jak nám odpoví,“ krotí očekávání Rotenberg.

Ač se zdá být nelogické, že by se Babcock rozhodl na úkor angažmá v Evropě opouštět NHL, jeden zádrhel jeho současná zámořská situace má. Trenér podepsal v Torontu lukrativní smlouvu až do roku 2023, která mu v každé ze zbývajících sezon zaručuje příjem 5,875 milionu dolarů.

Pokud si Babcock plácne s jiným klubem NHL, musí nový tým převzít také současný nákladný kontrakt. Když se tak nestane, štědrou gáži budou svému extrenérovi nadále vyplácet Maple Leafs.