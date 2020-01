Nečas je mezi nejlepšími nováčky NHL. V noci gólem zase ukázal proč

Nečasovo jméno zůstává v současné debatě o nejlepších mladých českých hráčích v pozadí chicagského zjevení Dominika Kubalíka, který jen za posledních devět zápasů vstřelil skvělých deset gólů.

Když se ovšem podíváte na čísla nováčků celé NHL, ve většině případů uvidíte Nečase na předních místech.



Góly? Se dvanácti na třetím místě za útočníky Olofssonem (16) a Kubalíkem (21).

místě za útočníky Olofssonem (16) a Kubalíkem (21). Nahrávky? S patnácti na sedmém místě. První jsou obránci Hughes (29), Makar (26) a Fox (21).

místě. První jsou obránci Hughes (29), Makar (26) a Fox (21). Body? S dvaceti sedmi na děleném pátém místě. První jsou Makar (37), Olofsson (35), Hughes (34).

místě. První jsou Makar (37), Olofsson (35), Hughes (34). Průměr bodů na zápas? S číslem 0,59 opět na sedmém místě. První jsou již zmínění Makar (0,9), Olofsson (0,83), Hughes (0,71) a Kubalík (0,65).

místě. První jsou již zmínění Makar (0,9), Olofsson (0,83), Hughes (0,71) a Kubalík (0,65). Počet gólů při hře pět na pět - tedy bez přesilových her a oslabení? S devíti góly na druhém místě za Kubalíkem (19).

místě za Kubalíkem (19). Počet bodů při hře pět na pět? S dvaceti dvěma na třetím místě za Kubalíkem (27) a Michejevem (22).

místě za Kubalíkem (27) a Michejevem (22). Přesilovkové góly? Se třemi na čtvrtém místě za Olofssonem (9), Gurijanovem (5) a Suzukim (4).

místě za Olofssonem (9), Gurijanovem (5) a Suzukim (4). Vítězné góly? Se třemi na děleném druhém místě za Makarem (4).

místě za Makarem (4). Úspěšnost střelby? Mezi hráči, kteří mají víc než jeden gól, je s téměř dvaceti procenty první!

V porovnání s konkurencí přitom na ledě tráví o dost méně času. Se čtrnácti minutami je hluboko za obránci Hughesem, Bearem, Makarem či Marinem (kolem dvaceti minut) i útočníkem Olofssonem (19 minut). Nižší čas není primárně špatně, odpovídá roli, jakou Nečas v Carolině má - tedy křídlu třetí řady s místem v druhé přesilovkové formaci.

„Chcete, aby se vám nováček neustále zlepšoval. Každý ví, že do útoku umí. Doslova tam létá, obránci můžou jen těžko předpokládat, co vyvede. Zároveň ale potřebujete, aby hrál, co má, po celou dobu na ledě. I v tom vidíte postupný vývoj,“ říkal kapitán týmu Jordan Staal na konci minulého roku.

Teoreticky by měl Nečas s přibývajícími zkušenostmi a léty přebírat větší zodpovědnost, tím se zvýší čas na ledě i počet příležitostí k dalším gólům. Už nyní hraje chvályhodně. A koukatelně.

Tak jako v noci na středu po dvou a půl minutách utkání s Winnipegem. Nečas dostal nahrávku do jízdy u pravého mantinelu, nabral rychlost, namířil to k bráně, oklamal pomalého obránce i brankáře a dvanáctým gólem v sezoně skóroval. Pomohl tím k výhře Hurricanes 4:1.

„Jsem v pohodě, můžu se s pukem maličko předvést,“ říkal už v listopadu Nečas pro MF DNES. „Jak nabírám svaly a dostávám do nohou výbušnost, nemám v NHL problém.“

Opravdu nemá, alespoň co se rychlosti a sebevědomí týče. Pomáhá mu i to, že ho trenéři zatím chrání před větší zodpovědností centra a staví jej na křídlo.

Nyní to odskákali obránce Neal Pionk a brankář Connor Hellebuyck. „Bekovi úplně chyběla rychlost, prostě jsem to vzal a zkusil projít. Měl jsem to v hlavě a stejně to byla jediná možnost,“ povídal v noci zámořským novinářům.

„Dospívá. Pořád se učí, ale rozhodně už teď ušel velký kus cesty,“ myslí si trenér Rod Brind’Amour.

A to je Nečas teprve na začátku.

Podívejte se na dvanáctý gól Martina Nečase: