K trofeji i milionům. Kam až cílí rozjetý chicagský střelec Kubalík?

dnes 19:23

Byla to úchvatná trefa, po níž se na twitterovém účtu hokejových Blackhawks objevila otázka: „Hej, kdy začíná jarní příprava u Cubs nebo u White Sox?“ U baseballových sousedů z Chicaga se poptávali po fleku pro Dominika Kubalíka, který pozoruhodným „baseballovým“ odpalem poslal plachtící puk do brány Toronta. „Pořád je to pro mě neuvěřitelné,“ žasl i čtyřiadvacetiletý Kubalík po víkendové výhře 6:2.