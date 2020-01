Dar z nebes. Kubalík v NHL pálí, Chicago velebí svůj objev

Když jsou slavní Blackhawks bezradní, sáhne jejich trenér k novému fíglu: dá do jedné formace dvě největší hvězdy Patricka Kanea s Jonathanem Toewsem. A k nim Kubalíka. Tahle kombinaci se totiž vyplácí. Generuje góly.

„Byla by škoda dávat tyhle hráče natrvalo k sobě, ale fajn vědět, tuhle variantu můžeme použít,“ pochvaluje si Colliton.

Nejdelší gólové série nováčků z Evropy Teemu Selanne 9 zápasů (v roce 1993) Teemu Selanne 8 (1993) Alex Ovečkin 7 (2006) Filip Forsberg 6 (2014) Michael Grabner 6 (2011) Jevgenij Malkin 6 (2006) Alex Ovečkin 6 (2005/06) Petr Průcha 6 (2005) Mikael Renberg 6 (1994) Paul MacLean 6 (1982) Jari Kurri 6 (1981) Dominik Kubalík 5 (2020)

Kubalík smutnit nemusí. Svými výkony a především výsledky ho už dávno přesvědčil. Hraje v elitní formaci po boku Toewse, na ledě má hromadu prostoru, nastupuje i ve druhé přesilovkové formaci.



A roste mu sebevědomí. „To je zřetelné. Dostává se do příležitostí stejně jako celá jeho lajna. Umí si na ledě najít místo, to je jeho největší zbraň. Proto je to střelec,“ pravil kouč.

Kubalík je díky osmnácti trefám aktuálně nejlepším střelcem mezi nováčky, v klubu je druhý za Kanem s 24 góly. Především se však stal 17. nováčkem NHL z Evropy, který pokořil hranici pětizápasové série se vstřelenou brankou. Této statistice, kterou si můžete prohlédnout v boxíku vpravo, vévodí Teemu Selanne, jenž se v roce 1993 trefil v devětkrát za sebou.

Kubalíkův počin je mimo to druhou nejdelší sérií v historii slavných Blackhawks. Pokud jde produktivitu, tak bodoval dokonce v šesti navazujících duelech, čímž vyrovnal nováčkovský rekord této sezony bez ohledu na světadíl původu.



„Má výbornou střelu, každým zápasem je lepší a lepší. Hlavně dává góly a umí se dostávat do šancí. Je fajn ho mít v lajně,“ chválí Kubalíka hvězdný Toews. A stejně pozitivně hovoří gólman Robin Lehner. „I na tréninku je hrozně těžké zastavit jeho střely. Hodně se toho v prvním týmu naučil.“

Spolu s Kubalíkem stoupají i výkony Chicaga, jež vyhrálo poslední tři zápasy a po nepovedeném začátku začíná atakovat pozice zaručující postup do play off.

„Říkali jsme si, že musíme využít toho, jak se nám daří. Že se musíme odrazit od dobrých výsledků a výkonů. Proto jsme rádi za další dva body,“ usmál se po vítězství 4:1 v Montrealu.



„A moje forma? Užívám si to, je to super. Měl jsem kupu štěstí, sedli jsme si v lajně a z toho všechno pramení. Doufám, že to tak bude pokračovat,“ dodal muž, který bude během přestávky pro Utkání hvězd NHL čerpat síly na Floridě. „Letíme tam do Miami s přítelkyní a se psem,“ prozradil.

Je velmi pravděpodobné, že Kubalík ve své premiérové sezoně za oceánem překoná hranici dvaceti gólů, která je považovaná za mezník, jež určuje solidní střelce. A kdo ví, třeba dosáhne ještě výš. Mnohem výš, protože Chicagu do konce základní části zbývá odehrát ještě 34 zápasů.