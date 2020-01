Straka: Konečně v Chicagu pochopili, že Kubalík musí hrát s nejlepšími

„Vůbec mě to nepřekvapuje, spíš jsem čekal, že mu dají šanci dřív,“ reaguje Martin Straka, plzeňský boss, jenž Kubalíka před pěti vytáhl z juniorky do extraligy. Už tehdy o něm moc dobře věděl, že v sobě má instinkt střelce.

„Proto jsem věděl, že je škoda, že v Chicagu nastupoval ze začátku pouze ve čtvrté lajně. Konečně pochopili, že ho musí dát k těm nejlepším, protože on umí dát gól.“

Straka to kdysi pochopil rychle, ještě předtím však musel Kubalíka donutit k práci. Byl to on, kdo o něm kdysi musel veřejně prohlásit, že pokud hokeji nedá víc, tak nemá ani na extraligu.

„Když jsme ho vytáhli z juniorky, byl v dezolátním stavu. Podepsali jsme ho na dvě sezony a tu první měl hodně špatnou. Musel jsem mu říct, že mu dávám ještě jednu, aby se probral. Byl to takový floutek, nechtělo se mu pracovat,“ vzpomíná Straka.

Teprve tehdy šel Kubalík do sebe a začal na sobě extrémně dělat. Najednou byl první v posilovně i na ledě. Domluva od plzeňské legendy naštěstí zabrala a i díky tomu dnes září ve své premiérové sezoně za oceánem. Aktuálně je nejlepším střelcem mezi nováčky a třetím českým po Davidu Pastrňákovi (37 gólů) a Jakubu Vránovi (22).

Na špičku se dotahuje i v bodování. Mezi nováčky je už čtvrtý se ztrátou tří bodů na vedoucího Caleho Makara, mezi Čechy má stejně zářezů jako pátý David Krejčí.

„Museli jsme mu domluvit jako všem, kteří to potřebujou. Buď to ti kluci pochopí, nebo ne. Vzal to za správný konec, je to inteligentní kluk.“

Kubalík měl v sobě střelecký apetit odjakživa. V šestnácti dal v Plzni ve 33 zápasech 39 gólů a podobná čísla měl i v dalších ročnících. Možná i proto hřešil na zbytek snahy. Jakmile však začal pracovat, brzy přišlo zlepšení.

„Vždycky to byl zabiják jako Péťa Sýkora. Nechci ho srovnávat s Ovečkinem, ale góly jsou jeho. Dával je v extralize, ve Švýcarsku a ukazuje to i teď v NHL. Má švih, lítá mu to od hokejky, pohybuje se tam, kde góly padají. A zakončuje. Nenahrává. Když to dostane, tak okamžitě pálí,“ popisuje Straka.

„To je výhoda kluků, kteří umí dávat góly - nikoho nehledají, ale berou zodpovědnost na sebe. Koncovku má fakt úžasnou. Razantní. I když mu dáte puk na paty nebo přihrávka trochu skáče, tak si poradí. Hráčů, kteří tohle zvládnou, je hodně málo. Většina potřebuje ke gólu kotouč přesně na čepel. Málokdo je tak pohotový.“

Tak tedy: kolik může dát Kubalík v této sezoně gólů? „Klidně i čtyřicet,“ tvrdí Straka. Je to odvážný tip, protože Chicagu zbývá odehrát do konce základní části jen 32 zápasů. Na druhou stranu nic není nemožné, zvlášť když čtyřiadvacetiletý forvard hraje v elitní formaci.

„Navíc je v laufu. Deset patnáct gólů dá určitě, byť je jasné, že si ho soupeři začnou pochopitelně víc hlídat. S hráči jako Kane nebo Toews přesto pořád existuje velká šanci, že gól dá.“