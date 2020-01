Hájek zamířil z New York Rangers na farmu do Hartfordu

Zvětšit fotografii Libor Hájek z New York Rangers se chystá na střelu. | foto: AP

dnes 17:40

Český hokejista Libor Hájek se přesunul z New York Rangers do Hartfordu do nižší zámořské soutěže AHL. V této sezoně se jedenadvacetiletý obránce na farmě představí poprvé.

Hájek nastoupil po zranění kolena ze začátku prosince jen v sobotním utkání NHL na ledě St. Louis při porážce 2:5. Předtím vynechal 16 zápasů. V St. Louis strávil na ledě přes 15 minut a měl v bilanci plus/minus dva záporné body. Při pondělní domácí výhře v derby nad Islanders 6:2 zůstal jen na tribuně. V této sezoně sehrál 28 zápasů a připsal si pět asistencí. V NHL debutoval Hájek loni 1. března při domácí porážce s Montrealem 2:4. V minulém ročníku sehrál za Rangers pět zápasů a vstřelil jednu branku, ale potom jej vyřadilo ze hry zranění ramena. Hájka draftovala v roce 2016 Tampa Bay ve druhém kole na 37. pozici. Rangers jej získali předloni v únoru. V Hartfordu hrál po příchodu z juniorské WHL v minulém ročníku a v 58 duelech zaznamenal pět asistencí.