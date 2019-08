Slzička ukápla, vzpomíná Hájek na zranění. Zas se jde prát o dres Rangers

Hokej

Dalších 5 fotografií v galerii Obránce New York Rangers Libor Hájek (vpravo) a útočník Drew Stafford z New Jersey Devils (v bílém) bojují o puk během zápasu NHL. | foto: AP

dnes 8:25

Je třetím českým hokejovým obráncem, který za poslední dekádu nastupuje za slavné New York Rangers. Na Michala Rozsívala a Romana Hamrlíka navazuje jedenadvacetiletý Libor Hájek. Aby se do týmu NHL po březnovém zranění ramene znovu dostal, přiletěl do Ameriky s předstihem. „Slzička tehdy ukápla,“ přiznává Hájek.