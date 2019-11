Noví Rangers. Ze sázky na mládí mohou těžit i junáci Chytil a Hájek

I teď se v New Yorku dala dohromady zajímavá skupina. Nespojuje ji rodná země, ale podobný údaj v občance. Odráží omlazovací kúru, kterou tradiční klub i celá NHL podstupuje.

Za Rangers nastupuje hned sedmička hokejistů, kterým není víc než 21 let. „Možná od mladých očekáváme až moc,“ uvažuje kouč Rangers David Quinn. „V jejich věku procházíte vrcholy i údolími.“

Ani v „novém“ New Yorku opět nechybějí Češi. Od nové sezony nenápadně přibývají starty jedenadvacetiletému bekovi Liboru Hájkovi. V noci na pondělí se parádním gólovým sólem proti Floridě (5:6 po nájezdech) opět blýskl ještě o rok mladší Filip Chytil. Byla to jeho čtvrtá trefa v šestém zápase. Předtím Chytil hrál na farmě a slouží jako výborný příklad situace, kterou novináři pojmenovali „Quinn bin“.

Rýmovačka z koučova příjmení a slůvka označujícího zásobník či bednu vykresluje, jak šéf střídačky musí neustále instalovat a oddělávat ze sestavy nespolehlivé součástky. Na tribunu klidně pošle i zkušeného beka Staala. I proto série výpadků střídají poutavé přestřelky a pozoruhodné výkony, mezi nimiž nyní vyniká Chytil.



Rangers prozatím vyhráli sedm z 15 mačů a řadí se k horší polovině soutěže. „Mladí kluci se od loňska zlepšili, ale výsledky jsou odrazem toho, kde se tým nachází,“ říká dlouholetý hráč NHL Václav Prospal.

Sám v New Yorku odehrál dvě sezony poté, co z Manhattanu zmizela česká kolonie kolem Jágra. Klub také mimo jiné sázel na matadory, před pěti lety hrál finále Stanley Cupu a nejmladším borcem byl tehdy šestadvacetiletý J. T. Miller. Teď je věkový průměr celého týmu 25 a čtvrt roku, nejméně z celé NHL. „Postavil se výborný tým, z čehož se profitovalo i další sezony,“ soudí Prospal. „Teď jsou v přestavbě, kterou se snaží trochu urychlit.“

Přes léto Rangers přilákali Artěmije Panarina, z Rusa bez práce udělali miliardáře. V útoku chtějí navalit větší zodpovědnost i na finský zázrak a dvojku letošního draftu Kaapa Kakka. Legendárního Lundqvista v brankovišti stále častěji nahrazuje bulharský rodák Alexandar Georgiev.

Klub má slavnou minulost, jako tým z Original six má po celé Americe zástupy fandů, kteří touží co nejdřív vidět Rangers opět v boji o Stanley Cup. „Dostáváme ale spíš lekce. Musíme se z nich teprve učit,“ říká Jacob Trouba, další známá posila do obrany. „Když vedeme 1:0, kolikrát cítím, že hráči na střídačce uvěří, že zápas už bude snadný,“ líčí Quinn.

Ačkoli sezona NHL není ani ve čtvrtině, pro Rangers se bude blížit doba, v níž se budou rozhodovat: Pokusíme se o úspěch v play off, nebo obětujeme další ročník?

„Myslím, že by Rangers měli být trpěliví,“ tvrdí Prospal. „Možná by před koncem přestupního období mohli přivést někoho, kdo jim sestavu vylepší, ale nezmění tým do budoucna.“ I to by znamenalo naději pro dva český junáky.