Zlatý hattrick? Proč ne. Vítěz NHL Rutta o síle Tampy i poničeném poháru

Na povídání s novináři dorazil v dobré náladě. Aby ne, když jednu z nejcennějších sportovních trofejí zvedl nad hlavu dvakrát za posledních devět měsíců. Přitom tomu není tak dávno, co měl Rutta v českém hokejovém prostředí nálepku potížisty a sbíral starty v druhé nejvyšší soutěži.



Od té doby ale ušel dlouhou cestu. „Kluci mi angažmá v Kadani předhazují a dělají si ze mě srandu. Jako hráč se snažím neustále posouvat, ale z lidského hlediska si připadám pořád stejný. Akorát jsem za tu dobu o něco unavenější,“ řekl třicetiletý rodák z Písku s širokým úsměvem na tváři.

Říká se, že titul je těžké získat a ještě složitější obhájit. Platilo to i ve vašem případě?

Asi ani ne. Trenéři nám na začátku sezony ukazovali statistiku týmů, které po zisku Stanley Cupu další play off vůbec nezvládly,ale my jsme věděli, že máme dobrý tým a že jsme pořád hladoví. Nechtěli jsme se nasytit jen jedním pohárem, ale naopak ukázat světu, jak speciální skupinu hráčů v kabině máme.

Prošli jste si na cestě za dalším Stanley Cupem nějakou krizí?

To si nemyslím. Pomohlo nám, že jsme vyhráli už minulý rok, panika se nedostavila. Osobně jsem měl trochu obavy, jak budeme vypadat na začátku play off. Bylo hrozně složité to odhadnout, protože náš kapitán společně s nejlepším hráčem (Steven Stamkos a Nikita Kučerov) byli během základní části mimo hru.

Právě návrat Kučerova, po němž se Tampa pohybovala výrazně nad platovým stropem, vzbuzoval napříč hokejovou veřejností emoce. Jak jste to vnímali v kabině?

Určitě jsme se tomu nevyhnuli, podobné řeči se vedly celé play off. Nikdo už ale nemluví o tom, že část peněz pokrývala smlouvy pro hráče, kteří už pár let hokej nehrají.

Tampa vypadala silně nejen na papíře, ale také na ledě. Měli jste vůbec nějaké slabiny?

Vždycky lze něco zlepšit, ale je pravda, že tým jsme měli velice dobře poskládaný. Útok máme výborný, v obraně kromě Hedmana hraje ještě zkušený Ryan McDonagh. A Vasi? (brankář Andrej Vasilevskij) To je kapitola sama pro sebe.

Pochvalu zaslouží i bývalý generální manažer Steve Yzerman a jeho nástupce Julien BriseBois, že?

Je třeba před nimi smeknout za to, jaký tým složili. Třeba loni před play off přišli Barclay Goodrow a Blake Coleman, Tampa za ně obětovala několik vysokých voleb v draftu. Všichni si klepali na čelo, ale ukázalo se, že to byly přesně ty chybějící články, které jsme v týmu potřebovali.

A zapomenout nesmíme ani na trenéra Jona Coopera. Jak se vám s ním spolupracuje?

Naprosto úžasný člověk. Přistupuje k nám neuvěřitelně lidsky, nemůžu na něj říct jediné špatné slovo. Je strašně jednoduché pro takového trenéra hrát.

Minulý rok jste vynechal skoro celé play off, ale letos jste naskočil do všech třiadvaceti utkání. Vytvořil jste stabilní dvojice s elitním Švédem Hedmanem. Jak se vám s ním hraje?

Je to skvělé, neustále mě to posouvá. Letos sice nevyhrál trofej pro nejlepšího obránce NHL, ale v mých očích by si ji zasloužil. Snažím se mu to moc nekazit a držet s ním krok. Na ledě ani tolik nemusíme mluvit, zatím spoléháme na intuici a jde nám to tak nějak samo.

Předpokládám, že oslavy jste si tentokrát užili o poznání více…

Loni jsme to celé absolvovali jen společně v šatně, bez fanoušků i rodin. Bylo to skvělé, ale samozřejmě nás to trochu mrzelo. Letos už jsme nebyli o nic ochuzeni. Přišla plná aréna, kluci ze zámoří mohli slavit se svými blízkými, což bylo hrozně fajn. I z osobního hlediska jsem si to užil více. Když odehrajete celé play off, pohár se pak přeci jen zvedá o něco lépe.

Do role tahouna oslav se asi pasoval Kučerov, že?

On má v tomhle svojí ligu. Během sezony je hodně tichý, ale když se udělá nějaký úspěch, tak si jede takový maraton. (směje se)

Byl jste u toho, když došlo k poškození Stanley Cupu?

Ne, ani jsem to neviděl. Kluci říkali, že se snažili podat pohár fanouškům, a bohužel jim spadl.

Existuje šance, že byste jej přivezl ukázat do Čech?

Mělo by to klapnout, ale v dnešní době je složité něco plánovat. Doufám, že se nic nepokazí, protože by byla škoda vyhrát Stanley Cup dvakrát a ani jednou ho nepřivézt domů. Pokud to půjde, určitě bych ho vzal do Písku, kde jsem s hokejem začínal, a pak bych si ho chtěl chvíli užít i v Praze. Je otázka, na jak dlouho nám ho půjčí.

Co vás v nejbližší době čeká?

Ještě budu slavit a pak se připravím na další sezonu. Sice bydlím na Floridě, ale na pláží jsem letos ještě nebyl, takže nějakou dovolenou nevylučuji. (směje se) Sezona byla strašně dlouhá a náročná, takže jsem rád, že můžu na chvíli úplně vypnout. Dám si pár týdnů volna, odpočinek bude hodně důležitý. Pak se začnu připravovat.

Vnímáte nějak rozšiřovací draft? Tampa vás nezahrnula mezi chráněné hráče, vás i Ondřeje Paláta si může vybrat Seattle.

Ani ne, stejně s tím nic neudělám. Budu to nějak sledovat, ale snažím se to neřešit. Palda je skvělý spoluhráč a kamarád. Přijít o něj by nebylo ideální, ale tohle prostě hokejový život v NHL obnáší. Kdybych mohl Tampě poradit, určitě bych si nás nechal. (směje se)

Jak se těšíte na nový přírůstek mezi týmy NHL?

Bude to zajímavé oživení pro celou ligu. Viděli jsme to na příkladu Vegas, kde se odložení hráči neuvěřitelně semkli a vytvořili úspěšný tým. Seattle je nádherné město, postavili tam novou arénu, fanoušci se na hokej budou těšit.

Pokud byste v dresu Lightning zůstal i přes léto, troufal byste si na zlatý hattrick?

Těžko říct, příští sezona je plná neznámých. Bude se u nás měnit hodně hráčů, ale jádro máme pořád neuvěřitelné silné. Proč ne, šanci určitě máme.