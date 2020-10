Bostonská výchova: Změň svou osobnost! A to není příjemné, líčí Zbořil

Po pěti letech od draftu může Zbořil mluvit o nové naději, s Bruins podepsal před týdnem novou dvouletou smlouvu.

Bylo o čem přemýšlet?

Vůbec! Dali mi jednocestnou smlouvu, přítelkyně, táta i všichni ostatní mi hned řekli, ať na nic nečekám, že jsem to měl podepsat už dávno.

Nechtěl jste to tehdy říkat veřejně, ale v minulé sezoně jste požádal Bruins o výměnu. Proto se ptám.

Víte, po vypadnutí Bostonu z play off jsem měl sezení s generálním manažerem Donem Sweeneyem. Řekl mi do očí, že chystá velké změny a já budu mít největší šanci dostat se do týmu. Prý mi dá příležitost, abych se v týmu usadil a rozehrál. Asi to jde správnou cestou.

Tudíž by vás neměl hned poslat na farmu?

Ta jednocestná smlouva má výhodu v tom, že kdyby mě tam chtěli poslat, musím projít přes takzvaný „waiver list“, listinu volných hráčů, odkud by si mě mohl kterýkoliv jiný klub vzít bez náhrady. To beru jako takovou pojistku, že bych se kdyžtak mohl usadit v jiném týmu.

Máte zprávy, že by o vás měl někdo jiný zájem?

Teď ani ne, ale ke konci minulé sezony mě chtěla Carolina. To bylo v době, kdy jsem žádal o výměnu, ale Bruins ji zamítli.



Od vašeho draftu uběhlo už pět let. Jak ty roky vnímáte?

Pozitivně. Byly hrozně těžké na palici, na druhou stranu mě zocelily. V organizaci Bostonu jsou velice striktní, ne jako v jiných týmech. Chtěli mě změnit - mou osobnost, můj život. To mi dělalo trochu problém, protože se měním nerad, ale za tu dobu jsem se do toho nějak dostal.

Co po vás žádali?

V hokeji mi vštěpovali, abych pořád chtěl hrát. Když se něco nepovede, abych s tím nepřestal a chtěl jít na led znovu. Stávalo se mi, že jsem se naštval a zápas pro mě po jedné chybě končil.

Pokud vám nevadí odpovědět: A co v osobním životě?

S tím taky měli problémy. (smích) Rád hraju videohry. Pochopte, život v AHL je takový, že jdete na půl devátou na zimák, ve dvanáct jste doma a co máte do večera s tím volnem dělat? Na farmě utvoříte partu, zapnete xbox, pleják (play-station) a hrajete. Blbý bylo, že si vedení myslelo, že hrávám do dvou v noci, ale to není pravda.

Jak na to přišli?

Nevím, kde to vzali. Ale zůstalo mi to. I teď, když mě trenér z Providence vidí, hned vtipkuje: ‚Tak co, zase jsi hrál?‘ Trochu mě to štve, mohli by s tím polevit, nelézt klukům tolik do zelí, protože to není příjemné. Zároveň teda chápu, že farma je od toho, aby se hráč rozvíjel po fyzické i osobnostní stránce.

Zmínil jste, že jinde nejsou tak striktní, jak to víte?

Slyšel jsem od Kempase (beka Michala Kempného), že v Chicagu byli taky striktní, hlídali stravu, hráči měli dietu. No a když přišel do Washingtonu, před prvním zápasem viděl na stole řízky. Tak si hned dva naložil. Prostě jiná mentalita.

Čím to, že i Boston je striktnější?

Asi kvůli tlaku města, žije sportem. Lidé chtějí, aby kluby vyhrávaly poháry, držely se na špičce. Když se nedaří, lidi to odmítají a hodně plivou. Velký tlak přichází i z médií.

Vy jste ho zažil?

To víte, že jo. Hned po draftu. Trápily mě vazy v kolenu, bolelo to. A na kempu nám zadali jakési běhací testy... Boston bral v roce 2015 tři kluky z prvního kola. Mě (z 13. místa), Jakea DeBruska (14.) a Zacha Senyshyna (15.) a ani jeden z nás je neudělal. Vůbec tehdy nezáleželo na tom, že je neudělala většina ostatních, to my byli z prvního kola, takže nás hned naprášili do novin. A lidi plivali.

Jak jste to bral?

Vymazával jsem si sociální sítě, abych se soustředil jen na hokej. Musí mi být jedno, kdo si co z cizích lidí myslí.

O vás třech se doteď povídá, zatím se totiž v NHL chytil jen DeBrusk. Boston tehdy přehlédl dnešní hvězdičky Barzala, Connora či Konecného.

No, se Zachem jsme jedni z posledních z tehdejšího první kola, kdo se v NHL ještě neusadil. Bavíme se o tom spolu, ale co si o tom myslíme, to bych do médií vypustit nemohl. Zároveň je to pro mě obrovská motivace. Když vidím, kolik lidí mi přestalo věřit... Chci jim ukázat.

Premiéru jste si dvěma zápasy odbyl před dvěma lety. Už tehdy jste věřil, že byste ligu zvládl.

To ano, pořád si to myslím. Ty první zápasy jsou nejhorší v tom, že nevíte, co čekat. Člověku zvenčí připadá hokej hrozně jednoduchý, ale pak vlezete na led a není to tak. Jen si musíte zvyknout.

Obrana Bruins A kolik ukrajují z platového stropu Soupiska NHL Charlie McAvoy 22 let, 4,9 milionu

Matt Grzelcyk (26), 3,7 mil

Brandon Carlo (23) 2,85 mil

John Moore (29), 2,75 mil

Connor Clifton (25), 1 mil

Jérémy Lauzon (23), 850 tisíc Listina zraněných Kevan Miller (32), 1,25 mil Potenciál z AHL: Urho Vaakanainen (21), 894 tisíc

Steven Kampfer (32), 800 tisíc

Jakub Zbořil (23), 750 tisíc

Když se díváte na současnou obranu Bruins, odešel tahoun Torey Krug, čeká se na Zdena Cháru. Kam pasujete vy?

Rivalita bude obrovská, Bruins teď mají snad deset beků, co můžou NHL hrát. Mým největším konkurentem bude asi, nebo spíš určitě, Lauzon. Věřím, že jsem lepší.

Jenže to můžete dokázat až příští rok, teď dočasně patříte brněnské Kometě.

A i když jsme odehráli jen dva zápasy, moc se mi to líbilo. Snad stihneme ještě něco, proti Plzni jsme nebyli vyhraní, s Budějovicemi už to bylo mnohem lepší.

Nebylo to divné, když jste věděli, že po dlouhé karanténě vás čekají jen dva zápasy a liga se celá zase zastaví?

Určitě nás to mrzelo. Kdyby se nestopla, čekal nás super program, zápas každý třetí den. Takže jo, bylo to smutný. Teď čekáme, ale nikdo z nás nepočítá, že se extraliga zase brzy rozjede.

Jak se udržujete?

Bylo ve hře odjet za hranice do Rakouska a chodit na led tam, ale neklaplo to, tak zatím cvičíme akorát doma.



Vy i váš bratr Adam z Mladé Boleslavi jste covid prodělali, jak jste to zvládli?

Příjemné to teda vůbec nebylo, bolela mě hlava, horečky trvaly snad tři dny. Brácha to měl lehčí, přišel o chuť, takže akorát přesoloval jídlo. Teď už oba cvičíme a vždycky se scházíme u plejáku.