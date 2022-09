Zadina se učí od Vrány, jak dávat góly. A Yzerman mu vzkazuje: Správná cesta

„Věřím, že je na správné cestě, aby se stal skutečně dobrým hráčem NHL,“ vzkázal Yzerman 22letému Zadinovi. O Čechovi píší pozitivně i zavedená média.

„Jeho příběh by mohl na konci přípravného kempu patřit k těm nejúspěšnějším. Dává góly, soupeře nahání jako pes, a dokonce odbránil i několik oslabení. Jestli někdo potřeboval nový začátek, byl to on,“ píše renomovaný server The Athletic.

V Detroitu se změnilo mnohé, manažer Yzerman tvoří z klubu novou Tampu, potenciálně tým pro dlouhé a především úspěšné roky. Hlavním koučem jmenoval Dereka Lalondeho, jehož zná právě z působení u Lightning v roli asistenta.

Zadina pod ním zjevně pookřál, tedy soudě podle prvních dnů kempu. „Po ledě létá, puk mu neutíká, střílí a vytváří šance. Hraje sebevědomě a snad na tom můžeme stavět,“ doufá Lalonde.

Podívejte se na Zadinův gól v přípravě:

Úvodní náznaky Zadinu pasují na pravé křídlo třetí formace vedle Dominika Kubalíka a centra Piuse Sutera, šanci už ovšem dostal i v elitním útoku po boku kapitána Dylana Larkina.

Konkurence není slabá, nárok na prestižní místa vpravo si dělají zkušený David Perron a mladý supertalent Lucas Raymond, vlevo ryzí střelec Jakub Vrána a potřebný šikula Tyler Bertuzzi.

„Filip je pracant. Když mluvím s našimi trenéry, jeho oddanost mimo led... Opravdu se chce posouvat. Jeho přístup je vynikající, musí se ho držet,“ vykládá Yzerman.

Jistotu by mohla dodat nová tříletá smlouva s průměrným výdělkem 1,825 milionu dolarů. „Myslím, že jsem doteď udělal vše, co šlo. A teď začnu zčerstva. Nehledal jsem krátkodobou dohodu, jsem šťastný, že si tu můžu do budoucna zajistit místo,“ říká Zadina.

Musí ukázat, že nepříliš zářné první roky hodil za hlavu. Že začne dávat góly. Vždyť kvůli šikovným rukám ho Red Wings v roce 2018 na draftu brali. Pětadvacet branek ve sto šedesáti duelech? Očekávalo se víc.

Yzerman o Vránovi Manažer Yzerman promluvil nejen o Zadinovi, ale i o Jakubu Vránovi: „Má vzácné vlohy pro útok, ale rád bych viděl, aby měl větší vliv i v dalších aspektech hry. Pokud chceme vyhrávat, potřebujeme, aby každý byl pečlivý i v obraně. Jakub je střelec, to od něj očekáváme, ale budeme trvat i na tom, aby se soustředil na obranu.“

„Všichni mladí hokejisté, střelci zejména, se poměřují podle bodů. A ať hrají kdekoliv, hodnotí je podle toho i okolí,“ říká Yzerman. „Vy se do toho necháte zatáhnout a neustále si opakujete, že musíte být produktivní. Jenže v konečném důsledku vás ke gólům dovede to, když provádíte správně ty malé věci. To byla moje zpráva pro Filipa. Říct mu, ať maká na maličkostech. Pak si puk najde cestu do brány.“

V klíčové disciplíně Zadinovi pomáhá Jakub Vrána, výtečný střelec, jemuž zase vyčítají slabší obranu. O víkendu dva české křídelníky natočili, jak zůstali po tréninku sami na ledě a soutěžili mezi sebou. Formou hry cvičili to, co od nich trenéři, klub i fanoušci chtějí vidět.

„Snažili jsme se trefovat správná místa. Mířit do rohu brány. Máte tak větší šanci na úspěch, než když puk pošlete doprostřed,“ vysvětloval pak Zadina. „Musíte to provést rychle, trefit se. Když Jakub střílí, sleduju ho a zaměřuju se na detaily, abych se co nejvíc přiučil.“

„Očekáváme, že Filip udělá další kroky vpřed,“ vzkazuje Yzerman.

Podívejte se, jak Jakub Vrána (na videu střelec) trénuje se Zadinou střelbu: