Český útočník Vrána z Detroitu vstoupil do asistenčního programu NHL

Český útočník Jakub Vrána vstoupil do asistenčního programu NHL a hráčské asociace NHLPA. Šestadvacetiletý hokejista tak až do odvolání bude mimo soupisku Detroitu. Organizace o Vránově zařazení do programu informovaly bez podrobností na webu.