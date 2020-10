Krutá NHL: roky snažení jsou fuč, Rittich ztratil v Calgary pozici

Znovu se naplno ukázalo, že konkurence v zámoří je neúprosná a stačí pár zakolísání, aby přišla vniveč mnoholetá mravenčí práce. Rittich sice není odepsaný a v Calgary bude plnit roli dvojky, jenže jeho budoucnost tímto vývojem dostává trhliny.

Příští léto totiž osmadvacetiletému rodákovi z Jihlavy končí v Calgary dvouletý kontrakt na 5,5 milionu dolarů. A je otázkou, co bude pak. Nedá se totiž předpokládat, že bude v brance dostávat výraznější prostor. O nový kontrakt se mu tak bude bojovat složitě. A ještě hůř o výměnu jinam.

Nic na tom nemění oficiální vyjádření generálního manažera Brada Trelivinga, jenž prohlásil: „Markströmův příchod Davida nijak nedegraduje, moc dobře víme, jak se u nás vypracoval. Potřebovali jsme ovšem posílit na brankářském postu a věříme, že tahle gólmanská dvojice naplní naše představy.“

Proč to vzbuzuje pochybnosti? Zaprvé jde o diplomacii, zadruhé vedení Flames ani v minulosti neprokázalo Rittichovi přesvědčivou dávku důvěry.

Ten se skutečně vypracoval z farmy až na pozici jedničky. Vytlačil z brány ostříleného Mikea Smitha a v uplynulé sezoně dostával přednost před Camem Talbotem. V obou případech to však platilo pouze v základní části. V play off Calgary pokaždé sázelo na jeho zkušenější konkurenty.

Už v červnu se v zámoří začalo spekulovat o tom, že by do týmu měl přijít Braden Holtby z Washingtonu. Ten ale nakonec zamířil do Vancouveru, odkud Flames přetáhli v úvodních dnech přestupního okna Markströma.



Byl to jednoznačně nejdražší přestup, ač letos změnily působiště i takové hvězdy jako Henrik Lundqvist, Corey Crawford, Matt Murray či zmiňovaný Holtby.

Pro mnohé jde o překvapivý tah, byť třicetiletý Markström předvádí poslední sezony konzistentní výkony. „A já jsem přesvědčený, že s nimi zdaleka nekončí. Gólmani dozrávají později,“ tvrdí Treliving.

Pro Ritticha je smůla, že Calgary dlouhodobě nemá s gólmany trpělivost. Obzvlášť pokud se týmu nedaří. Český brankář to poznal v uplynulé sezoně, kdy při prvních zaváháních neměl dostatečnou podporu od trenéra, byt do té doby předváděl spolehlivé výkony.

V play off se Rittich dostal do klece až v průběhu šestého duelu proti Dallasu, jenž vyrovnal z 0:3 na 3:3. Z devíti střel inkasoval tři góly, šel zpátky na střídačku a vytušil, že jeho pozice slábne.

Teď je to jisté, peníze hovoří jasnou řečí. Účast v Utkání hvězd a bujaré oslavy, kterými bavil tribuny, jsou zapomenuty. Z Ritticha je jasná dvojka.

„David je pochopitelně smutný, ale zároveň ví, jaká je teď situace,“ řekl trenér brankářů Jordan Sigalet s tím, že si cení jeho dobře nastavené hlavy a ochoty bojovat o místo a pomoci týmu i v jiné roli. „Myslím, že mu to může pomoct i po psychické stránce a sundá to z něj tlak. Díky tomu poroste.“