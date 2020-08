Rittichova podivná premiéra v play off NHL. Fiasku Calgary už nezabránil

13:29 , aktualizováno 13:29

Co vypadalo jako slibně rozjetý zápas, se brzy proměnilo v hokejovou noční můru. Calgary výborně rozehrálo šestou partii s Dallasem, kterou potřebovalo získat, aby setrvalo v play off NHL. Jenže pak přišla smršť, se kterou nic nezmohl ani český gólman David Rittich, který se po třech inkasovaných gólech vrátil na střídačku Flames. „Nebyla chyba ho poslat do branky,“ odmítal trenér Geoff Ward po vysoké porážce 3:7.